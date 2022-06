Uomini e Donne, torna la separazione tra trono classico e over? Le ultime indiscrezioni

Anche se Uomini e Donne è fermo, continuano a trapelare informazioni in merito al programma e, in queste ore, sono spuntate delle indiscrezioni in merito al trono classico e over. In molti non hanno mai apprezzato la scelta di Maria De Filippi di unire i due troni, ma c’era chi preferiva la formula tradizionale con la separazione dei due format.

Diversi telespettatori, quindi, hanno esposto il loro dissenso ed hanno esortato Maria De Filippi ad apportare nuovamente delle modifiche. Esse arriveranno? Scopriamo quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Separazione trono classico e over? Cosa ha deciso Maria De Filippi

Uomini e Donne tornerà a settembre e tra le tante domande dei fan vi è quella che fa capo alla possibilità di vedere nuovamente separati trono classico e over. Negli ultimi due anni, dallo scoppio della pandemia in poi, la conduttrice ha deciso di apportare delle modifiche sostanziali al format. In primo luogo è cambiata la sigla. In secondo luogo, poi, si è deciso di unire i due troni. Tra giovani e più adulti non c’è più alcuna differenza e i protagonisti hanno la possibilità anche di interagire tra loro in alcuni casi, cosa accaduta spesso.

Ad ogni modo, non tutti hanno apprezzato questa decisione. Sul web ci sono molte persone che trovano decisamente più caotico questo modus operandi. Maria De Filippi, però, almeno fino a quanto trapelato in queste ore, non sembra avere nessuna intenzione di tornare alle origini. Quasi certamente, infatti, a partire da settembre continuerà ad esserci questa distinzione.

Informazioni sui tronisti di Uomini e Donne

Trono classico e trono over, infatti, dovrebbero rimanere uniti anche nella prossima stagione di Uomini e Donne. Per quanto riguarda i tronisti, invece, quasi sicuramente ci saranno quattro persone accomodate sulle sedie rosse, due maschi e due femmine. Molto probabilmente ci sarà il ritorno di qualche volto famoso. Pare, però, che la conduttrice darà questa opportunità ad una sola persona, tutte le altre, invece, saranno nuove.

Questo, quindi, implica il fatto che potremmo rivedere nel programma uno solo tra Federica Aversano, Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa. Per ora, però, non si sa quale di loro sia il più gettonato per occupare il ruolo di tronista. Non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se trapeleranno nuovi aggiornamenti in merito.