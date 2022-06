Fedez svela perché ha pubblicato gli audio dallo psicologo, stoccata alla Lucarelli

In questi giorni si sta molto parlando degli audio con lo psicolog pubblicati da Fedez in merito alla sua malattia. Il giovane ha condiviso con tutti i suoi fan di Instagram il momento in cui si sfogò con lo psicologo dopo aver scoperto di essere gravemente malato.

La faccenda ha indispettito molte persone, tra cui Selvaggia Lucarelli. Dopo la polemica, il rapper ha deciso di intervenire nuovamente sulla faccenda facendo una precisazione. Ecco il vero motivo per cui ha pubblicato quei vocali.

Fedez fa chiarezza sugli audio con lo psicologo

Fedez ha svelato i motivi che lo hanno spinto a pubblicare gli audio con lo psicologo durante una seduta di terapia. Il cantante aveva appena scoperto di essere affetto da una forma di tumore molto aggressiva, ragione per cui scoppiò in un pianto disperato. Molti hanno criticato questa scelta, ma lui ha fatto una specifica. Il motivo celato dietro la decisione di pubblicare quel contenuto risiede nel fatto che Fedez ha voluto lasciare la porta aperta alla sua malattia.

In questo modo, apprezza di più la sua vita. Inoltre, il cantante era convinto che, mostrando agli altri la paura e la disperazione provata in quei momenti bui possa essere stato d’aiuto. Persone che magari hanno vissuto o stanno vivendo il suo stesso dramma potrebbero farsi confortare nel sapere che il loro senso di malessere sia del tutto normale. Anche nella situazione più disperata e drammatica esiste una via d’uscita e questo è proprio quello che è capitato a lui.

La stoccata a Selvaggia e la sua replica

Il cantante, poi, ha voluto lanciare anche una stoccata a Selvaggia, che ieri lo ha duramente attaccato accusandolo di voler spettacolarizzare il suo dolore. A tal proposito, il rapper ha detto che non ha intenzione di replicare alle accuse dell’opinionista in quanto non ama fare la lotta con i maiali. Essa porta solo a sporcarsi e, inoltre, ai maiali piace. Con questa stoccata, dunque, ha voluto mettere un punto alla faccenda.

Nel frattempo, però, Selvaggia ha replicato ulteriormente. La donna ha pubblicato i commenti di alcune persone che hanno vissuto lo stesso problema di Fedez ed hanno reputato inopportuna e inadatta la decisione di divulgare gli audio disperati con lo psicologo. Per queste persone, esternare tutto questo dolore senza dare una spiegazione è una scelta un po’ troppo estrema che genera solo più sgomento.