Ex tronista di Uomini e Donne incinta: ecco chi è e cosa ha rivelato (FOTO)

Cicogna in arrivo per un’ex tronista di Uomini e Donne, la quale è incinta per la seconda volta. La persona in questione è stata nel programma qualche anno fa, ma non riuscì a portare al termine il suo percorso in quanto costretta ad andare via a causa delle troppe critiche, specie da parte di Tina Cipollari.

Come molti fan della trasmissione avranno già capito, la persona in questione è Rossella Intellicato. La donna aveva già un figlio, ma adesso ha avuto il secondo dal suo compagno Giovanni Ferrero. Vediamo cosa ha rivelato.

L’ex tronista annuncia di essere incinta: sesso del nascituro

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato è incinta del suo secondo figlio. A dare l’annuncio ufficiale è stata la diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram. In particolare, la giovane ha dichiarato che per la seconda volta è in dolce attesa. Rossella, poi, ha dato anche qualche informazione in più in merito al sesso del nascituro e al punto della gravidanza in cui è giunta. Nello specifico, la protagonista è alla 34esima settimana e aspetta un maschietto.

Anche il primo figlio era di sesso maschile, pertanto, il piccolo sarà felice di scoprire che avrà un nuovo compagno di giochi. All’interno del post in questione, poi, la Intellicato ha raggato anche il suo compagno, Giovanni Ferrero. Di lui non si sa molto, in quanto non è un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo. Dal suo account Instagram pare svolga la professione di cuoco, ma non ci sono altri aggiornamenti in merito.

Cosa ha fatto Rossella dopo Uomini e Donne

Nel post in cui ha annunciato di essere incinta, l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche detto al suo compagno di essere contenta così e di non voler avere altri figli. Dopo averne fatti due, dunque, Rossella Intellicato pare abbia intenzione di chiudere i battenti su questo fronte. Al di sotto di tale foto, chiaramente, sono stati molti i fan che sono intervenuti per congratularsi con lei e per farle gli auguri.

Tra i volti noti, spuntano i commenti di Sara Affi Fella, anche lei uscita da Uomini e Donne in modo piuttosto particolare. Altro volto noto al pubblico, poi, è quello di Livia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. Ricordiamo che Rossella è sparita dal mondo della tv dopo la sua esperienza all’interno del talk show di Maria De Filippi. Dopo quell’avventura si è dedicata alla sua vita privata, al lavoro e anche alla politica.