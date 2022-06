Paola Di Benedetto e Rkomi già si sono lasciati? La bomba dopo lo scoop

Solo ieri usciva la notizia secondo cui Paola Di Benedetto e Rkomi si fossero messi insieme. Lo scoop era stato lanciato dal magazine Chi, il quale era riuscito ad immortalare la coppia in atteggiamenti romantici.

Dopo la diffusione di questo scoop, però, è sopraggiunta una nuova notizia. Tra i due, infatti, pare sia accaduto qualcosa di inaspettato. Subito dopo la paparazzata, sembrerebbero essersi lasciati. Vediamo cosa è successo.

Storia già al capolinea tra Paola Di Benedetto e Rkomi

In queste ore è spuntata una notizia che riguarda Paola Di Benedetto e Rkomi. I due sono stati beccati da Chi in reciproca compagnia, intenti a scambiarsi effusioni romantiche in giro per Milano. Dalle foto pubblicate sul magazine di Alfonso Signorini la coppia sembrava perfettamente collaudata e complice, ma in queste ore sta emergendo una verità del tutto differente.

Nello specifico, infatti, sembrerebbe che tra loro qualcosa sia andato storto. Subito dopo la diffusione delle foto inerenti la loro relazione, tra i due si sarebbe rotto qualcosa. Pare, infatti, che entrambi abbiano deciso di interrompere in quanto non convinti dei sentimenti reciproci. Naturalmente la notizia ha lasciato tutti un po’ spiazzati, considerando la rapidità con cui i due hanno cambiato idea in merito alla loro frequentazione. Ad ogni modo, una spiegazione a tutto questo ci sarebbe.

I sospetti sulla storia tra Paola e Mirko

Le foto del flirt tra Rkomi e Paola Di Benedetto sono state pubblicate nell’ultimo numero di Chi. In realtà, però, esse non sono state scattate in questi giorni, ma a maggio. In questo lasso di tempo, quindi, i due potrebbero aver valutato e deciso di non proseguire nella loro conoscenza. Come se non bastasse, poi, sul web sta trapelando anche un’altra notizia che riguarda l’ex Madre Natura.

In particolare, infatti, sembrerebbe che Paola stia già in compagnia di un’altra persona. Al momento, però, i diretti interessati stanno mantenendo il silenzio sulla faccenda. Nessuno dei due, infatti, è intervenuto per commentare né la notizia inerente il flirt né, tanto meno, quella relativa alla fine prematura della loro relazione. Secondo molti, dunque, la storia tra Paola e Mirko non ci sarebbe mai stata. Probabilmente i due hanno avuto solo un semplice flirt che ha portato ad un nulla di fatto. Per saperne di più, però, bisognerebbe attendere la versione dei protagonisti di questa vicenda.