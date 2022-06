Tommaso Zorzi vittima di un becero gossip, lui sbotta e attacca la tv: “Questo ambiente fa ca…” (FOTO)

In queste ore, Tommaso Zorzi si è trovato a fare i conti con un becero gossip diffuso sui social sul suo conto. Tutto è nato nel momento in cui un personaggio di TikTok ha pubblicato dei video in cui ha alluso al fatto di aver avuto un flirt con l’influencer.

Successivamente, però, si è scusato con il diretto interessato per la bugia raccontata e Tommaso ha voluto commentare. Il ragazzo ne ha approfittato anche per lanciare una stoccata al mondo dello spettacolo in generale.

Il gossip in cui è stato coinvolto Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è stato protagonista di un gossip che lo ha visto al centro di una polemica in queste ore. Un utente di TikTok ha pubblicato dei contenuti in cui, in maniera del tutto allusiva e mai esplicita, ha svelato di aver avuto una storia con Zorzi. Quando la notizia è arrivata all’orecchio di quest’ultimo e alle persone a lui vicine, però, è scoppiato il caos. Dopo aver appurato che si sia trattato di una fake news, l’autore del gossip si è scusato con Tommaso.

A tal proposito, gli ha mandato dei messaggi in privato in cui ha provato a farsi perdonare dall’influencer, dato che lo segue e lo stima tantissimo. Zorzi ha deciso di rendere pubblici tali messaggi e di commentare la vicenda esprimendo il suo pensiero. Il protagonista ha esordito dicendo di essere davvero in imbarazzo per quello che gli capita di vedere da quando ha cominciato a fare questo lavoro, ma non solo.

La reazione dell’influencer e l’attacco alla tv

Tommaso Zorzi, infatti, ha detto di non essere mai stato interessato ai gossip. Se ha deciso di intraprendere la carriera televisiva è perché reputa stimolante e interessante questo tipo di lavoro. Ad ogni modo, come ogni lavoro, una volta terminato il suo impiego, lui ha interesse a tornare a casa e di staccare completamente la spina. Il giovane non ha nessuna voglia di entrare totalmente nel mondo dello showbiz in quanto reputa questo ambiente davvero poco affine al suo modo di essere.

Ad ogni modo, lavorare in tv gli ha insegnato tanto. La cosa che sicuramente ha imparato è la pazienza. Interfacciarsi di volta in volta con persone completamente distanti dalla sua educazione lo mette spesso a dura prova, ma con il passare del tempo ha imparato a comportarsi in maniera zen.