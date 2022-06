Colpo di scena per Barbara D’Urso: torna a fare il suo vecchio lavoro, di che si tratta

Tra i personaggi più in voga del mondo dello spettacolo c’è, sicuramente, Barbara D’Urso. La donna, nell’ultimo periodo, sta generando particolare sgomento a causa del suo lavoro. Mediaset ha deciso di ridimensionare la presenza della conduttrice nei palinsesti.

Proprio in virtù di questo, la D’Urso ha molto più tempo libero da dedicare ai suoi hobby e alle sue passioni. Proprio per tale ragione, a partire dal prossimo anno, vedremo che la protagonista sarà impegnata in un nuovo ed esilarante progetto.

Ecco qual è il lavoro che torno a fare Barbara D’Urso dopo il ridimensionamento in Mediaset

È stato sfatato, ormai, il pettegolezzo secondo cui Barbara D’Urso avrebbe dovuto lasciare Mediaset. L’azienda, infatti, ha deciso di rinnovare il contratto ancora per un altro anno. Questo, dunque, vuol dire che vedremo Lady Cologno su Canale 5 ancora alla guida di Pomeriggio 5. Tale programma, però, va in onda dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica, dunque, la d’Urso è libera. In precedenza, invece, la donna si trovava alla guida di Domenica Live e Live è la D’Urso, programmi che la impegnavano anche nel weekend.

In virtù di questo, la presentatrice ha deciso di tornare ad esercitare un lavoro che le piace notevolmente, ovvero, quello di attrice di teatro. Nello specifico, infatti, Carmelita debutterà in Taxi a due Piazze, spettacolo teatrale di Ray Coney per la regia di Chiara Noschese. Esso debutterà in primavera del 2023 e vedrà la conduttrice Mediaset impegnata per tutti i fine settimana.

Come si articolerà la vita della conduttrice dal prossimo anno

Stando a quanto emerso da questa indiscrezione, dunque, il lavoro di Barbara D’Urso si sdoppierà a partire dal prossimo anno televisivo. Da metà settembre, infatti, tornerà alla guida di Pomeriggio 5, ma solamente dal lunedì al venerdì. I fine settimana, invece, saranno dedicati alla sua grande passione che è il teatro. A quanto pare, dunque, La donna ha deciso di investire il suo tempo libero in questa attività che l’ha sempre appagata tanto.

Ricordiamo, infatti, che Barbara è stata anche protagonista di diversi film e serie televisive. Recitare è sempre stata una cosa a cui tiene moltissimo punto pertanto, approfittato di questo ridimensionamento che sta vivendo dal punto di vista professionale per tornare a svolgere il suo vecchio lavoro. Strada facendo, però, l’azienda del Biscione potrebbe anche pensare di affidare alla conduttrice la conduzione di qualche altro programma della rete. Staremo a vedere.