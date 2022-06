Giulia De Lellis sta male: l’influencer ha di nuovo il covid, ma stavolta è diverso (FOTO)

In queste ore Giulia De Lellis ha dato un annuncio che ha lasciato spiazzati tutti i fan in quanto ha dichiarato di stare molto male. L’influener ha beccato nuovamente il covid, ma stavolta le cose sembrano essere diverse.

La prima volta che fu colpita da tale virus, infatti, lo prese in maniera leggera, quasi del tutto asintomatica. In questa circostanza, invece, i sintomi si sono manifestati eccome, al punto da spingere la ragazza a fare uno sfogo sui social.

Perché Giulia De Lellis sta così male

Giulia De Lellis ha contratto di nuovo il covid, ma stavolta sta davvero molto male. L’influencer era sparita dai social da un po’ di tempo e i fan subito hanno cominciato a fare delle domande. In molti, infatti, l’hanno contattata per chiederle cosa le fosse successo e, dopo diverse esortazioni, la giovane si è finalmente fatta viva. Giulia ha pubblicato una sola Instagram Stories in cui è ripreso un piatto contenente del pane condito con un po’ di sale ed olio.

A corredo dell’immagine, poi, ha aggiunto una didascalia all’interno della quale ha spiegato che cosa le sia successo. La ragazza ha esordito dicendo di aver passato i giorni più brutti di tutta la sua vita. Per la seconda volta i questo anno ha contratto il covid, ma rispetto alla volta precedente, questa è decisamente più dolorosa. La De Lellis, infatti, ha avuto dei sintomi particolarmente aggressivi che l’hanno debilitata moltissimo.

L’augurio dell’influencer e la sua ipocondria

Nel corso del suo sfogo, poi, Giulia De Lellis ha spiegato di essere stata così male negli ultimi giorni al punto da non mangiare assolutamente nulla. Quelle fettine di pane mostrate nell’immagine, infatti, risultano essere il suo primo pasto da giorni. Insomma, a quanto pare la ragazza non è stata affatto bene e tutt’ora continua a non sentirsi in forma. Nel messaggio in questione, infatti, ha detto che si augura di sentirsi sempre meglio, giorno dopo giorno.

Ricordiamo che Giulia contrasse il covid qualche mese fa. All’epoca, però, stava bene, in quanto non mostrava nessun sintomo particolare. C’è da dire, inoltre, che la De Lellis è anche fortemente ipocondriaca, pertanto, ogni qualvolta sta male la vive sempre in maniera piuttosto ansiosa. Ora non resta che attendere per capire come evolveranno le sue condizioni di salute.