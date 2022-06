Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla presunta crisi con Valeria: ecco come stanno le cose

In questi giorni si sta molto parlando di una presunta crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I fan hanno cominciato ad avere dei sospetti nel momento in cui hanno notato una certa assenza da parte dei sue protagonisti sui social.

In seguito, poi, si è saputo che l’ex tronista di Uomini e Donne fosse in procinto di partire per un viaggio, senza la sua fidanzata. La cosa ha generato dei sospetti, ma adesso il protagonista ha rotto il silenzio sulla faccenda.

Matteo svela perché è separato da Valeria

Matteo Ranieri ha svelato, finalmente, il motivo per cui lui e Valeria sono separati in questi giorni ed ha velatamente smentito la crisi. In particolare, il giovane ha esordito dicendo che, finalmente, avrebbe svelato l’arcano su cui molti si stanno facendo domande in questi giorni. Il giovane presto partirà per un viaggio piuttosto impegnativo, nel quale Valeria non è coinvolta. Il motivo risiede nel fatto che si tratta di un viaggio di famiglia, che il giovane e i suoi genitori fanno ogni anno.

La destinazione è l’Inghilterra. Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, Matteo ha svelato di dover andare al matrimonio di una parente a Manchester. Molto presto, dunque, partirà con i genitori in camper. La prima tappa di questo lungo e avventuroso viaggio è Liverpool. La mamma di Matteo è originaria di tale luogo, pertanto, ha tutta la sua famiglia lì. Successivamente, poi, faranno tappa al matrimonio e dopo inizierà la loro vacanza.

Crisi Ranieri Cardone velatamente smentita, ma qualcosa non torna

Tra le sue IG Stories, Matteo ha svelato che la destinazione finale è l’Irlanda. Attualmente il ragazzo è già in viaggio, sta di fatto che ha registrato i video direttamente da Parigi. Con queste spiegazioni, dunque, Matteo Ranieri ha velatamente smentito le ipotesi di crisi con Valeria. La ragione per cui i due sono separati è semplicemente celata dietro al fatto che, forse, considerando che la storia è prematura, non se l’è sentita di coinvolgere la ragazza in questa esperienza.

Si tratta di un viaggio molto familiare, intimo e impegnativo, pertanto, Valeria si sarebbe potuta sentire a disagio. La cosa strana, però, è che il giovane non ha voluto fare alcuna menzione della donna. Anche lei, dal canto suo, non è intervenuta per commentare questi giorni che sta vivendo lontano dal suo fidanzato. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.