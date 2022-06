Isola dei Famosi, altri due naufraghi in infermeria: telespettatori in protesta contro la produzione (VIDEO)

In queste ore, altri due naufraghi dell’Isola dei Famosi sono finiti in infermeria. Loro sono Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Per entrambi è stato necessario abbandonare temporaneamente la spiaggia per raggiungere la struttura sanitaria del posto.

La figlia di Eva si è tagliata la mano, ma la situazione del primo finalista di questa edizione del reality show sembra essere un po’ più complessa. Vediamo come stanno adesso e cosa è scoppiato sul web dopo questi due annunci.

Altri due naufraghi in infermeria: come sta Mercedesz Henger

La produzione dell’Isola dei Famosi ha informato il pubblico da casa del fatto che altri due naufraghi fossero finiti in infermeria a causa di alcuni problemi di salute. Dopo Marco Cucolo, che è stato costretto addirittura a ritirarsi, ed Edoardo, è toccato a Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Quest’ultima è finita per cadere su di un corallo ferendosi alla mano. La giovane stava giocando con Edoardo quando, improvvisamente, è scivolata e si è procurata una ferita sulla mano.

La situazione è sembrata sin da subito piuttosto importante, sta di fatto che la giovane è stata prelevata dalla spiaggia con la barca per andare a farsi medicare. Dopo un po’ di tempo, poi, è tornata con la mano fasciata ed ha spiegato di aver avuto quattro punti. Tutti si sono mostrati molto premurosi nei suoi confronti, tranne Edoardo. Quest’ultimo, infatti, ha continuato a giocare in acqua con Estefania per tutto il tempo. (Continua dopo il video)

Nicolas via dall’Isola dei Famosi? I telespettatori in protesta

Successivamente, infatti, Mercedesz ha spiegato di essere rimasta molto male per il comportamento assunto dal suo compagno d’avventura. La giovane si sarebbe aspettata molta più premura da parte sua. Ad ogni modo, lei non è stata l’unica naufraga a finire in infermeria all’Isola dei Famosi. Anche Nicolas ha dovuto abbandonare la spiaggia. Sul giovane, però, non ci sono molte informazioni.

Le uniche che sono trapelate sul web fanno capo ad un video nel quale si vede l’attore camminare in maniera piuttosto dolorante. I suoi compagni d’avventura lo hanno aiutato a salire sulla barca per andare dai medici a fare delle visite e il protagonista è apparso davvero molto sofferente. Il pubblico da casa, così, ha sbottato duramente contro la produzione del programma. Prolungare di un mese il reality show è stata una scelta sbagliata in quanto si sta mettendo a rischio la salute dei concorrenti, rischiando che non arrivino in finale personaggi molto amati.