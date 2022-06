Oroscopo 18 giugno 2022: Ariete intrappolati, Bilancia verso una decisione

Secondo l’oroscopo del 18 giugno, i nati sotto il segno dei Pesci sono un po’ nervosi. I Toro devono impegnarsi di più, mentre gli Acquario devono imparare a chiedere scusa

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Vi sentite un po’ in trappola in questo periodo. State attraversando un momento molto particolare, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale potreste trovarvi a dover affrontare dei cambiamenti importanti.

Toro. L’Oroscopo del 18 giugno esorta i nati sotto questo segno ad impegnarsi un po’ di più sul lavoro. Se non sapete bene come muovervi dinanzi una situazione più grande di voi, non esitate a chiedere aiuto.

Gemelli. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. In amore è necessario fare il primo passo. Non aspettate sempre che siano gli altri a prendere decisioni sulla vostra vita.

Cancro. Non bisogna aspettare che gli eventi vi cadano addosso. La cosa importante è essere intraprendenti e risoluti. Dal punto di vista del lavoro, valutate attentamente una nuova proposta.

Leone. Giornata equilibrata. La mattina potrebbe essere un po’ più piena di eventi e di cose da fare, mentre verso il pomeriggio la situazione dovrebbe decisamente diventare più distesa.

Vergine. Preparatevi ad affrontare un cambiamento molto importante. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di transizione. Il passaggio da una fase di vita ad un’altra è sempre abbastanza turbolento.

Previsioni 18 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentite molto più forti e decisi. Se c’è da fare una scelta, adesso avrete la serenità mentale per poterla fare. In ambito professionale, invece, occhi ben aperti sui nuovi arrivati.

Scorpione. Non sempre la cosa giusta da fare coincide con i nostri desideri. Sarebbe importante riuscire a trovare un equilibrio tra le due cose. Non siate troppo irruenti nel manifestare i vostri punti di vista.

Sagittario. La vita è tutta una questione di prospettiva. L’Oroscopo del 18 giugno vi invita a non essere troppo rigidi e inflessibili. Ci sono tantissime sfumature da prendere in considerazione, sia in amore sia nel lavoro.

Capricorno. Passi importanti per voi. Sia in amore sia nel lavoro bisogna essere audaci. Cercate di farvi avanti e di non lasciarvi intimorire da chi riveste cariche più alte rispetto alla vostra.

Acquario. Ricordate che nessuno vale più di voi. Nella vita è importante mettersi in gioco, sempre e comunque, pertanto, allargate i vostri orizzonti. In amore bisogna imparare a chiedere scusa.

Pesci. Siete un po’ agitati e la cosa potrebbe generare qualche piccola incomprensione sul lavoro. Chi vi conosce davvero, invece, sa come prendervi, tuttavia, non tirate troppo la corda.