Alessandro Basciano bidona Sophie Codegoni? Il mistero sull’anello mai dato (FOTO)

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede a gonfie vele. Ad ogni modo, in queste ore la giovane ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha toccato dei tasti inaspettati.

Nello specifico, è saltato fuori un regalo che l’ex volto di Uomini e Donne le avrebbe dovuto fare per sancire il loro amore che, tuttavia, non è mai stato consegnato. Scopriamo che cosa è successo e perché la notizia sta generando clamore.

Il mistero sull’anello di Alessandro a Sophie

In queste ore, Sophie Codegoni ha risposto alle domande dei fan e tra di esse ce ne sono state diverse riferite ad Alessandro Basciano. Nel dettaglio, un utente ha chiesto alla giovane che fine abbia fatto un certo anello che Alessandro le avrebbe dovuto regalare per suggellare il loro amore. Al momento, però, non è chiaro se si tratti di un anello di fidanzamento oppure no. Ad ogni modo, pare sia un regalo molto importante che, tuttavia, ora sta generando sgomento.

Il ragazzo, infatti, non ha mai consegnato tale oggetto alla diretta interessata. Attraverso le sue IG Stories, la protagonista ha spiegato di essere anche lei incredula in quanto non ha mai ricevuto nessun anello. In molti, allora, si stanno chiedendo per quale ragione Basciano avrebbe promesso un simile regalo alla sua compagna per poi venire meno al suo impegno? La risposta non è ancora arrivata, pertanto, sulla faccenda aleggia il mistero. (Continua dopo la foto)

Come va tra Basciano e la Codegoni? Lei fa confessioni

Oltre che parlare di questo evento inaspettato su Alessandro Basciano, però, Sophie Codegoni ha parlato anche di altro. In particolar modo, un altro utente le ha chiesto semplicemente come stesse in questo periodo. Una domanda all’apparenza banale che, tuttavia, è colma di significato. La giovane, infatti, ha risposto dicendo di stare piuttosto bene in questo momento della sua vita.

Nel giro di qualche mese sono cambiate molte cose. Sophie ha trovato l’amore ed ha cominciato una relazione stabile. Inoltre si sono aperte molte strade dal punto di vista professionale, sta di fatto che si sta cimentando in numerosi progetti ed è davvero felice ed entusiasta di tutto ciò. Allo stesso tempo, però, si sta trovando a fare i conti con tanti stravolgimenti, che in parte le generano un po’ di preoccupazione. Sommariamente, però, la Codegoni non potrebbe lamentarsi.