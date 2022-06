Soraia Allam con un occhio gonfio, fan preoccupati: ecco cosa è successo all’ex di Uomini e Donne (FOTO)

Poche ore fa, Soraia Allam ha pubblicato una foto in cui appare con un occhio gonfio. I fan hanno cominciato immediatamente a farle delle domande chiedendole cosa le fosse accaduto. Ebbene, dopo un po’ di ore ha dato una spiegazione.

In particolare, la giovane ha spiegato di essersi svegliata con il corpo ricoperto di bolle. Inizialmente è andata in panico, ma dopo poco ha capito che cosa le sia successo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ecco cosa è successo all’occhio di Soraia e perché è gonfio

Soraia Allam ha generato apprensione nei fan nel momento in cui si è mostrata con un occhio gonfio. Gli utenti del web hanno cominciato a farle delle domande, a cui lei ha risposto dopo un po’ di tempo. La ragazza ha detto di avere un occhio tramortito in quanto è stata morsa da un insetto, probabilmente da una zanzara. La protagonista è giunta a questa conclusione nel momento in cui si è resa conto di avere altri morsi anche su altre parti del corpo.

Dato che la situazione si è da subito palesata come degna di nota, la ragazza si è recata in farmacia per acquistare una pomata adatta da spalmare sulle aree appositamente colpite da tali morsi. Successivamente, poi, dopo aver tranquillizzato i fan spiegando si tratti comunque di una cosa di poco conto, Soraya ha intavolato un argomento che coinvolge il suo fidanzato Luca Salatino. (Continua dopo la foto)

Come procede tra Allam e Luca? Salatino fa delle confessioni

Occhio gonfio a parte, Soraia Allam ha avuto tempo e forza di commentare le discutibili scelte fatte dal suo compagno in materia di scarpe. Nel dettaglio, ha accusato Luca di aver scelto di acquistare un paio di calzature adatte per fare i pellegrinaggi a Betlemme. Tra i due, dunque, è nato un simpatico botta e risposta che ha entusiasmato molto i fan. In effetti, tra loro c’è davvero moltissima intesa.

A rivelarlo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne nel corso di una recente intervista su Nuovo. In particolare, il ragazzo ha detto di aver sin da subito trovato una certa complicità con la sua fidanzata. Caratterialmente sono molto simili, pertanto, amano prendersi in giro, come accaduto nelle recenti Instagram Stories, e chiaramente trascorrere del tempo insieme, Inoltre, Salatino ha svelato come ha conquistato Soraya rendendola sua. Il giovane l’ha presa per la gola.