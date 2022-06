Oroscopo 19 giugno 2022 classifica: Toro impazienti, Scorpione saturi

19Secondo l’oroscopo di domenica 19 giugno, i nati sotto il segno dell’Ariete sono favoriti in amore. I Toro devono essere un po’ più pazienti, mentre i Gemelli devono prendere una decisione.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. Ottimo momento per l’amore. Venere è nel segno e questo vi renderà particolarmente amabili. Desiderate cimentarvi in una nuova relazione se, invece, ce l’avete già, allora non dovrete fare altro che prendervene cura.

2 Leone. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri e gli investimenti. Chiaramente, non fate mai il passo troppo più lungo della gamba. Dal punto di vista finanziario ci sono delle questioni da rivedere. Previsto ingresso di soldi.

3 Acquario. Cercate di essere parsimoniosi. In questo periodo vi attendono molte spese, pertanto, meglio non sperperare. Ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

4 Sagittario. Di solito amate quando le persone vi sono riconoscenti. Ad ogni modo, talvolta questo non accade e voi perdete la pazienza. Per contro, se c’è una cosa che proprio non tollerate è proprio l’ingratitudine. L’oroscopo del 19 giugno vi esorta alla calma.

5 Vergine. In amore ci sono alti e bassi. Il periodo sommariamente è bello ma potrebbero arrivare dei piccoli intoppi. Cercate di affrontarli con ottimismo e serenità. Dal punto di vista professionale meglio non tirare troppo la corda.

6 Toro. Cercate di essere meno impazienti. Siete troppo frettolosi e questo potrebbe portarvi a prendere delle scelte sbagliate. Dal punto di vista professionale è importante tenere i nervi saldi e non lasciarsi prendere dalle discussioni.

Previsioni astrali 19 giugno ultimi sei in classifica

7 Gemelli. Questo è il momento di prendere una decisione. Smettetela di temporeggiare e cercate di essere un po’ più risoluti. Se vi trovate dinanzi un bivio è il caso di seguire quello che vi dice il vostro cuore.

8 Scorpione. cercate di essere pazienti. L’Oroscopo del 19 giugno vi vede piuttosto saturi e stanchi. Avete bisogno di una pausa e di staccare un po’ la spina da tutta la routine quotidiana. In arrivo una buona notizia per voi.

9 Pesci. Giornata molto intensa per quanto riguarda le emozioni. Cercate di non vedere tutto o bianco o nero. Ricordatevi che nella vita esistono tantissime sfumature, pertanto, ricordate che la vita a colori è più bella.

10 Cancro. Buon momento per l’amore, un po’ meno per il lavoro. Siete un po’ stressati e questo potrebbe portare alla nascita di qualche incomprensione. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono delle novità in arrivo.

11 Bilancia. Le intenzioni sono buone, tuttavia, talvolta è la materia prima che potrebbe scarseggiare. In amore e nel lavoro amate mettervi in gioco, ma non sempre ricevete i giusti riconoscimenti che meritate.

12 Capricorno. Siete un po’ nervosi e tesi. Non preoccupatevi, però, già dall’inizio della prossima settimana dei nodi verranno al pettine. Anche dal punto di vista sentimentale usciranno fuori svariate situazioni irrisolte.