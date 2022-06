Oroscopo 20 giugno 2022: Gemelli impavidi, Sagittario dinanzi un bivio

Le previsioni dell’oroscopo del 20 giugno esortano i nati sotto il segno del Capricorno a rialzarsi. I Toro stanno attraversando un momento fervido di riflessioni, mentre i Cancro devono essere più presenti in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se c’è una cosa che proprio non vi va giù è la monotonia. In amore e nel lavoro siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Attenti, però, a non rischiare di perdere ciò che avete per inseguire ciò che non vi appartiene.

Toro. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di riflessione interiore. Molti di voi si stanno domandando a che punto della loro vita sono arrivati e cosa ancora manca per riuscire ad essere felici.

Gemelli. In questo momento siete particolarmente temerari. Non avete la percezione del rischio e questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni rischiose ma, allo stesso tempo, azzeccate. L’Oroscopo del 20 giugno vi esorta a osare.

Cancro. Una persona cara ha bisogno del vostro appoggio e voi non potete non fornirglielo. Ricordate che in amore e in amicizia bisogna essere sempre disponibili. Nel caso in cui non si dovesse essere ricambiati, si agisce di conseguenza.

Leone. La vita potrebbe porvi dinanzi delle decisioni. Se non siete pronti a compiere grandi passi, forse è il caso di mostrarvi un po’ più riflessivi. Interessanti risvolti dal punto di vista sentimentale. Buon momento per quanto riguarda l’amore.

Vergine. Tra oggi e domani avrete la luna un po’ dissonante. Questo potrebbe portare alla nascita di qualche scomodo disguido. Sia dal punto di vista privato sia professionale è meglio non tirare troppo la corda.

Previsioni 20 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Allargate i vostri orizzonti per quanto riguarda la sfera professionale. Se non sapete bene in che direzione andare, forse è il caso che vi lasciate consigliare. In amore è meglio non prendere decisioni troppo drastiche in questo periodo.

Scorpione. le previsioni dell’oroscopo del giorno 20 giugno vi invitano a tenere gli occhi aperti in amore. Una persona di cui avete massima fiducia potrebbe sorprendervi. In ambito professionale sono in arrivo delle novità.

Sagittario. Ci sono delle decisioni da prendere, quindi, cercate di essere concentrati. Dal punto di vista professionale è meglio non essere troppo esigenti. Certo non bisogna neppure accontentarsi, ma trovare una giusta via di mezzo.

Capricorno. Cercate di guardare al futuro con maggiore ottimismo. I nati sotto questo segno hanno vissuto un po’ di alti e bassi ultimamente, ma adesso è giunto il momento di rialzarsi e di darsi da fare per riconquistare la vostra posizione.

Acquario. Sul fronte del lavoro stanno per arrivare delle belle sorprese. Chi è in attesa di un cambiamento o di una promozione, potrebbe rimanere piacevolmente colpito. In ambito sentimentale, invece, le coppie sono serene, i single un po’ meno.

Pesci. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete agire con cautela. Se vi fate prendere dalla smania di cambiamento potreste rischiare di viverre delle controversie. Dal punto di vista professionale, invece, bisogna essere attenti.