Furti agli influencer: le foto delle case svaligiate di Cecilia Zagarrigo e Claudia e Lorenzo (FOTO)

In questi giorni, purtroppo, si sono verificati dei furti a casa di alcuni influencer. Questa non è certamente la prima volta che si verifica un caso del genere. Soprattutto nel periodo estivo capita sempre più spesso che i personaggi famosi siano fuori casa e rendano più semplice il “lavoro” dei malviventi.

Stavolta ad essere pesi di mira dai criminali sono stati Cecilia Zagarrico, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Tutti e tre hanno subito un trauma nel momento in cui degli estranei si sono introdotti in casa loro. Scopriamo cosa è successo e quale sia l’entità dei danni subiti.

Il furto a casa dell’influencer Cecilia Zagarrigo

Alcuni influencer hanno subito dei furti in casa. Partendo da quello che ha colpito Cecilia Zagarrigo, la ragazza vive a Milano e si era allontanata dalla sua abitazione per un po’ di tempo. Al suo rientro, purtroppo, si è trovata a fare i conti con un disastro. Il suo appartamento è stato completamente svaligiato. Deli estranei si sono introdotti ed hanno messo a soqquadro l’intera abitazione. La giovane ha commentato semplicemente dicendo: “Siete delle me**e”. (Continua dopo la foto)

Il secondo furto, invece, è stato quello che ha colpito Claudia e Lorenzo. Anche loro, come la Zagarrigo, sono ex volti di Uomini e Donne ed hanno subito lo stesso dramma. I due erano andati in vacanza qualche giorno e, al loro rientro, hanno trovato casa sottosopra. I ladri si sono introdotti rompendo un balcone e una finestra. La coppia abita ad un piano alto, sta di fatto che Lorenzo ha esortato tutti a fare attenzione, anche chi abita più in alto.

Ladri in casa di Lorenzo e Claudia: ecco i danni

Ad essere un po’ più esplicito sul furto è stato l’influencer Lorenzo Riccardi. Il ragazzo, infatti, ha spiegato che i ladri, probabilmente, sono entrati a casa loro nella notte appena trascorsa. In merito ai danni, invece, i malviventi hanno rotto due tapparelle, due vetri dei balconi e delle zanzariere. In casa i due non avevano molti oggetti di valore, ma Riccardi ha chiarito che, purtroppo, qualcosa di importante gli è stato sottratto.

Considerando che il giovane è un grande estimatore della moda e dei capi firmati, probabilmente il suo riferimento è andato proprio a questo genere di articoli. Successivamente, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato le foto degli altri danni, che sono riportate di seguito. All’indomani, poi, il giovane ha voluto sdrammatizzare mettendo sul braccio un orologio di carta firmato Rolex.