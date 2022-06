La Talpa torna in onda su Canale 5: ecco quando e conflitto con l’Isola dei Famosi

In questo periodo Mediaset sta lavorando a degli aggiornamenti nei palinsesti della rete. A partire dalla prossima stagione televisiva, infatti, pare ci saranno delle interessanti novità. Una di queste riguarda La Talpa, che dovrebbe tornare su Canale 5 molto presto.

Inizialmente si era pensato che tale reality show potesse sostituire l’Isola dei Famosi, ma le cose non sembrano stare esattamente in questo modo. Sul web, infatti, sono trapelate delle notizie molto interessanti a riguardo. Vediamo cosa è emerso.

Il ritorno de La Talpa su Canale 5: quando e come

La Talpa pare tornerà presto in onda su Canale 5. Mediaset sta lavorando alla sua realizzazione e pare che il tutto si concretizzerà molto presto. Il programma era andato in onda diversi anni fa per tre stagioni consecutive. Successivamente è stato chiuso e non è più tornato per anni. Adesso, però, pare ci siano i presupposti per il grande ritorno. Il programma, infatti, dovrebbe essere nei palinsesti dell’azienda del Biscione nella prossima stagione televisiva.

A partire da settembre ci sarà posto solamente per il GF Vip di Alfonso Signorini, che ormai è divenuto appuntamento fisso per tantissimi italiani. Il prossimo anno, poi, dovrebbe esserci spazio per i reality show più avventurosi, come ad esempio La Talpa e L’Isola dei famosi. In un primo momento si era pensato ad una sostituzione del primo a scapito del secondo. Le cose, però, sono cambiate.

lo sdoppiamento con l’Isola dei Famosi

L’ultimo aggiornamento a riguardo, infatti, vede La Talpa tornare su Canale 5 nello stesso periodo del reality di Ilary Blasi. L’Isola dei Famosi pare abbia un contratto con Mediaset ancora per un altro anno, in seguito bisognerà capire quali siano le sue sorti. Nella prossima primavera, dunque, dovrebbero andare in onda contemporaneamente i due reality show, ma in due giorni diversi della settimana, probabilmente uno il lunedì e l’altro il giovedì o venerdì.

Invece che dare luogo al doppio appuntamento con il reality incentrato sulla sopravvivenza, infatti, ci dovrebbe essere questo sdoppiamento. Altra indiscrezione, poi, riguarda il fatto che il nuovo progetto potrebbe essere realizzato dalla Fascino di Maria De Filippi. Questo potrebbe generare dei cambiamenti, sia in termini di format che per quanto riguarda la conduzione. Per questi dettagli, però, bisogna attendere che trapelino notizie un po’ più sicure e ufficiali anche da parte dell’azienda.