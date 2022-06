Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi? Ormai è inequivocabile, lui: “Andiamo a bloccare la chiesa”

Da tempo, ormai, non si fa altro che parlare dell’eventualità che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi possano diventare presto sposi. Questa indiscrezione era trapelata sul web diversi mesi fa, ma adesso è accaduto qualcosa per molti inequivocabile.

I due si sono trovati a partecipare ad un matrimonio, durante il quale la sposa ha deciso di consegnare il bouquet nelle mani di Giulia, cosa già accaduta in passato. Stavolta, però, l’ex velino si è lasciato scappare qualcosa di troppo.

Perché Giulia e Pierpaolo potrebbero diventare presto sposi

Giulia e Pierpaolo potrebbero presto diventare sposi. I due hanno preso parte ad un matrimonio durante il quale è accaduto qualcosa di emozionante per loro. Al momento del lancio del bouquet della sposa, infatti, Giulia ha ricevuto il bouquet, per la seconda volta in questo anno. I presenti, allora, hanno cominciato a fare delle battute e delle allusioni sul fatto che presto sarebbe toccato a loro convolare a nozze.

La coppia è stata molto al gioco, sta di fatto che ha interagito con il resto degli invitati tenendo alta l’attenzione proprio su questo punto. L’apice, poi, si è toccato quando Pierpaolo ha preso la parola per ribadire che, effettivamente, lui e la sua compagna saranno i prossimi. La cosa, chiaramente, ha sollevato un po’ di caos generale, ma non è finita qui perché Pretelli ha aggiunto anche un’altra cosa che ha dato molto da pensare.

La frase di Pretelli crea sgomento

Pierpaolo, infatti, ha detto che lui e Giulia presto sarebbero andati a bloccare la chiesa per diventare presto sposi. I presenti si sono uniti in un grande applauso. Molti fan, dunque, stanno cominciando a chiedersi se davvero i due abbiano questo progetto da realizzare nell’imminente periodo. In effetti la coppia convive da diverso tempo ormai ed entrambi sembrano essere perfettamente collaudati.

Molto spesso tra le loro Instagram Stories pubblicano contenuti volti a mettere in evidenza la loro vita sentimentale e gli sprazzi più salienti della loro relazione. Ad ogni modo, dopo questo momento di confessioni a cui si sono lasciati andare Giulia e Pierpaolo, trasportati anche dalla goliardia del momento, non ci sono stati altri riferimenti al matrimonio. Per la Salemi è sempre stato un suo grande desiderio, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se il tutto si realizzerà davvero questa volta.