Temptation Island sostituito: ecco cosa sarà trasmesso al posto del reality show

Temptation Island non andrà in onda questa estate e tale notizia era già nota da un po’ di tempo, solo che in molti si chiedevano da cosa sarebbe stato sostituito il reality show. Ebbene, in queste ore è arrivata finalmente la risposta.

Nello specifico, infatti, a partire dal 22 giugno andrà in onda un altro reality show, piuttosto simile a quello condotto da Filippo Bisciglia. Scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta e tutto quello che è emerso a riguardo.

Ecco da cosa sarà sostituito Temptation Island

Questa sarà un’estate un po’ diversa per il pubblico di Canale 5 in quanto, il programma più caldo dell’estate non andrà in onda. Esso verrà sostituito, probabilmente, dalla messa in onda delle repliche di Tu si que vales. I fan appassionati della trasmissione, però, possono consolarsi andando su Mediaset Infinity. A partire dal 22 giugno, infatti, su tale piattaforma verrà trasmesso un format molto simile a quello incentrato sulle tentazioni. Esso si chiama Ex On The Beach.

Si tratta di un programma incentrato sempre sull’amore, sui tradimenti e sulle tentazioni, pertanto, gli appassionati di questo genere potranno consolarsi in questo modo. In particolar modo, però, c’è da precisare che questo è un format realizzato su MTV un po’ di anni fa. In totale sono state prodotte tre edizioni, mentre la quarta pare si stia registrando in questo periodo.

Ecco in che consiste Ex On The Beach

Ebbene. a quanto pare, Temptation Island verrà sostituito da Ex On The Beach, che andrà in onda su Mediaset Infinity con la sua prima edizione, quella del 2018. In tale occasione ci fu la conduzione di Elettra Lamborghini. Molti sono stati i protagonisti che poi sono diventati famosi dopo la partecipazione a tale reality show. Tra i nomi più conosciuti ci sono, ad esempio, quelli di Yuri Rambaldi e Matteo Diamante, entrambi sbarcati successivamente all’Isola dei Famosi.

In merito alle caratteristiche del reality show, invece, esso prevede che 8 single vengono ospitati in un villaggio situato in una località esotica. Lo scopo è quello di fare nuove conoscenze e, perché no, trovare anche un nuovo amore. Il pericolo, però, è dietro l’angolo. A scatenare il caos, infatti, ci penseranno gli ex, pronti a tornare alla ribalta per creare un po’ di sgomento tra i partecipanti. Non ci resta che attendere, dunque, per assistere, o ri-assistere per chi avesse già visto tale edizioni, a queste esilaranti dinamiche.