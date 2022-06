Perché Guendalina non era all’Isola dei Famosi? Bufera dopo l’uscita di Edoardo: “Sono inc…” (FOTO)

Ieri, lunedì 20 giugno, è andata in onda la semifinale di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ma in puntata non era presente Guendalina Tavassi. La donna sui social ha spiegato che, a causa di alcuni problemi familiari, non avrebbe potuto presenziare fisicamente in studio, ma si sarebbe collegata da casa.

Questo, però, non è mai avvenuto e l’influencer ha svelato i motivi. Nello specifico, l’ex naufraga si è rifiutata di collegarsi dopo la scoperta dell’uscita di scena di suo fratello Edoardo. Vediamo cosa è successo.

Guendalina diserta la puntata dell’Isola dei Famosi: i motivi

Guendalina Tavassi ha disertato l’ospitata all’Isola dei Famosi di ieri sera. Si sarebbe dovuto trattare di un collegamento webcam, sta di fatto che la protagonista si è truccata, pettinata e vestita di tutto punto per partecipare alla serata da casa sua. Purtroppo, però, questo non è mai avvenuto. Ad un certo punto, infatti, l’influencer ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha detto che non si sarebbe più collegata.

La donna ha aggiunto anche di non essere una persona interessata solo allo showbiz, pertanto, se non si è sentita di partecipare alla messa in onda ha preferito disertare. In seguito, poi, ha dato qualche spiegazione in più. Nello specifico ha detto di essere profondamente arrabbiata per la decisione di far uscire Edoardo a causa dei problemi di salute. La donna è sembrata molto ostile anche nei confronti della produzione del reality show. (Continua dopo la foto)

La Tavassi furiosa per l’uscita di Edoardo

Successivamente, poi, Guendalina ha ribadito di essere arrabbiata principalmente con la vita, che ha tolto a suo fratello la gioia di partecipare alla finale dell’Isola dei Famosi. Purtroppo, come spesso capitato anche in passato, quando loro si avvicinano ad un traguardo, accade sempre qualcosa che spezza i passi e cambia le carte in tavola. Guendalina è rimasta malissimo per quanto accaduto a suo fratello, anche perché aveva buone probabilità di aggiudicarsi la vittoria.

Malgrado il rammarico e il dispiacere, poi, la Tavassi ha rivelato di augurarsi che sul podio ci siano Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, cosa che in effetti potrebbe davvero accadere. I due, infatti, stanno riscontrando un gran favore da parte del pubblico da casa, pertanto, non è lontana l’ipotesi che uno di loro possa aggiudicarsi il titolo di vincitore o vincitrice di questa edizione del reality show.