Guendalina ed Edoardo Tavassi protagonisti di una serie? La proposta inaspettata (FOTO)

L’uscita di scena forzata di Edoardo Tavassi dall’Isola dei Famosi ha lasciato tutti senza parole. Sul web in molti stanno parlando dell’accaduto e si stanno avanzando delle ipotesi inaspettate. Una di queste vede Edoardo e Guendalina Tavassi protagonisti di una serie tutta loro.

A sganciare questa bomba è stato il portale The Pipol, che dopo l’uscita di Edoardo, ha voluto spendere qualche parola per descrivere il ragazzo e per tesserne le sue lodi. Vediamo, dunque, che cosa è emerso.

Cosa si sa sulla serie di Edoardo e Guendalina Tavassi

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi avranno avuto modo di vedere, ieri sera il percorso di Edoardo si è concluso. Il ragazzo si è infortunato alla gamba, rendendo impossibile la sua permanenza nel gioco, anche se si trattava solo di una settimana. Questa scelta forzata ha generato molto dolore nel protagonista, ma tanto dispiacere anche nel pubblico da casa. Ad ogni modo, in queste ore si sta facendo sempre più largo un’interessante ipotesi.

Pare, infatti, che si stia valutando l’ipotesi di dare luogo ad una mini serie incentrata proprio su Edoardo e Guendalina Tavassi. Essa dovrebbe chiamarsi “I Fratelli Tavassi”. Si tratterebbe di una specie di documentario volto a mettere in risalto le peculiarità di questa strana e simpaticissima accoppiata. La notizia è subito giunta all’orecchio dell’influencer che, infatti, ha voluto commentare la cosa.

Prima del lavoro, la salute: cosa succederà a Edoardo tornato in Italia

In particolar modo, Guendalina ha chiesto ai suoi fan se sarebbero felici di vedere una serie che vede come protagonisti lei e suo fratello Edoardo Tavassi. La donna ha aperto un sondaggio al quale hanno partecipato molte persone. L’esito di questo quesito ha dato fumata bianca. Quasi tutte le persone che hanno partecipato, infatti, hanno risposto che sarebbero felicissime di prendere visione di qualcosa del genere.

Tale ipotesi era stata avanzata anche durante una precedente puntata di Casa Chi, tuttavia, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti a riguardo. Al momento, l’unica cosa che conta è capire quanto tempo ci impiegherà Edoardo per guarire dal problema di salute da cui è stato colpito. Il giovane, purtroppo, si è lesionato il menisco durante un’escursione, pertanto, necessita di cure mediche specializzate e lo attendono mesi di operazioni e riabilitazione. Per tutto il resto, poi, c’è tempo per vedere quale sarà il futuro professionale di Edoardo.