GF Vip 7, spunta il nome del primo concorrente ufficiale: ecco di chi si tratterebbe

Fervono i preparativi per l’organizzazione della prossima edizione del GF Vip 7 e sul web è trapelato quello che potrebbe essere il primo concorrente ufficiale. Il portale MondoTv24, infatti, ha diffuso la notizia secondo cui un’esponente del mondo dello spettacolo avrebbe chiuso l’accordo con la produzione del reality show.

Ma di chi si tratta? La persona in questione ha già partecipato a tale programma un po’ di anni fa e, a quanto pare, sembra sia pronta a mettersi nuovamente in gioco. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso e di chi si tratta.

Ecco chi è il primo concorrente “ufficiale” del GF Vip 7

Il prossimo 19 settembre comincerà su Canale 5 il GF Vip 7 e in queste ore è trapelato il nome del primo concorrente ufficiale. La persona in questione è Guendalina Canessa. La nota influencer pare sia stata contattata dalla produzione del reality show ed abbia accettato di prendere parte al programma. Dopo un po’ di settimane di trattativa, poi, sembrerebbe che si sia riusciti a giungere ad un accordo definitivo.

In queste ore, infatti, la donna dovrebbe aver già firmato il contratto. Anche se la fonte che ha diffuso questa notizia la dà per certa, ritenendola un’esclusiva, bisogna puntualizzare che la produzione del reality show non si è ancora espressa. Per poter parlare in maniera definitiva, infatti, è necessario attendere che siano i vertici dell’azienda a dare qualche aggiornamento in più.

Le altre indiscrezioni sul reality di Alfonso Signorini

Nel frattempo, al di là della diffusione del nome di questo presunto concorrente ufficiale del GF Vip 7, sul web stanno trapelando anche altre indiscrezioni. Un po’ di giorni fa era stata diramata la notizia secondo cui Alfonso Signorini fosse in procinto di convocare Asia Argento e Morgan come opinionisti del suo programma. Al momento, però, anche di questa indiscrezione non si hanno conferme.

Tante aspettative anche per quanto riguarda il resto del cast che andrà a comporre la casa più spiata d’Italia. Dopo tanti nomi proposti, molti dei quali smentiti dal conduttore del reality show, i dubbi sono tanti. L’unica cosa certa è che alle redini ci sarà Alfonso Signorini e che il programma comincerà a partire dal 19 settembre, probabilmente con doppio appuntamento settimanale. Per sapere altro, non ci resta che attendere le prossime settimane per avere informazioni più certe sui concorrenti.