Perché Nicola Savino non ha un dito? Ecco il dramma dell’opinionista dell’Isola dei Famosi

Nel corso della putata di ieri dell’Isola dei Famosi Nicola Savino ha mostrato la sua mano, la quale è apparsa sprovvista di un dito. I fan dell’opinionista sanno perfettamente cosa gli sia accaduto, tuttavia, per chi non lo sapesse, ecco la storia.

Durante una precedente ospitata a Verissimo, infatti, il conduttore e showman rivelò di aver vissuto un’esperienza drammatica quando era molto piccolo. Vediamo nel dettaglio che cosa gli è successo.

Ecco perché Nicola Savino non ha un dito

Ad un certo punto della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi c’è stato un simpatico siparietto tra Nicola Savino e Carmen Di Pietro. Quest’ultima ha dichiarato di essere una veggente in grado di leggere la mano. L’opinionista, allora, si è prestato a questo momento ed ha mostrato la sua mano senza un dito. In molti si sono domandati per quale ragione Nicola non avesse il mignolo della mano destra.

Ebbene, la sua storia è alquanto triste e risale a tanti anni fa. Nicola aveva solo 7 mesi quando fu ricoverato in ospedale a causa di un calo di peso troppo eccessivo. I medici lo sottoposero a delle cure, grazie alle quali è riuscito a guarire e a rimettersi in sesto. Ad ogni modo, durante il ricovero accadde qualcosa di inaspettato. Il piccolo aveva una flebo nella mano e una delle infermiere, nel rimuoverla, gli tolse anche un dito.

Come l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha superato il suo disagio

I medici provarono in tutti i modi a rimediare a quel danno estremo, tuttavia, non ci fu nulla da fare. Da quel momento i poi, dunque, Nicola Savino non ha più avuto il dito mignolo dalla mano destra. Adesso il protagonista ha superato in maniera egregia il problema, ma i primi anni di esperienza in televisione sono stati alquanto drammatici. Inizialmente, infatti, Nicola non riusciva a vedersi con questa menomazione.

Il conduttore si sentiva fortemente a disagio, soprattutto perché inserito nel tritacarne mediatico, sempre pronto a sparare a zero su chiunque. Con il tempo, però, questo problema è stato del tutto arginato, pertanto, adesso Savino mostra con fierezza entrambe le sue mani, proprio come accaduto durante la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi.