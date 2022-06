Oroscopo 22 giugno 2022: Leone coraggiosi, Acquario un po’ tesi

Le previsioni dell’oroscopo del 22 giugno invita i Gemelli a mantenere la calma. I Pesci sono un po’ altalenanti, mentre i Bilancia sono indecisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per guardare al futuro e per cimentarsi in progetti nuovi. Se quello che avete adesso non vi soddisfa al 100%, siete sempre in tempo per cambiare direzione.

Toro. In amore tutto procede in maniera piuttosto tranquilla. Attenti ai ricordi, che se tornano potrebbero creare qualche intoppo. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle cose da rivedere.

Gemelli. La calma e la pazienza sono virtù che servono sempre nella vita. L’Oroscopo del 22 giugno vi invita a non perderle mai. Anche nel caso in cui dovesse succedervi, fate il possibile per rimediare.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Presto potrebbero aprirsi delle strade piuttosto interessanti. Allargate i vostri orizzonti e la vostra cerchia di conoscenze. Non ve ne pentirete.

Leone. I nati sotto questo segno devono tirare fuori il coraggio. La vita spesso vi porta a vivere dei momenti di fragilità, ma il vostro carattere battagliero vi sarà di grande aiuto per superare le difficoltà.

Vergine. Chi è in attesa di una promozione o di un cambiamento dal punto di vista professionale, potrebbe rimanere deluso, Ad ogni modo, anche se questo non è il vostro momento, abbiate pazienza.

Previsioni 22 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ indecisi su una decisione da prendere. Forse è il caso di non essere troppo severi con voi stessi. Se qualcosa non vi va bene in amore, parlatene in maniera calma.

Scorpione. Giornata proficua sul lavoro. Se volete mettervi in gioco in nuove avventure ed esperienze, fate pure. In ambito sentimentale, invece, meglio essere cauti e non prendere decisioni affrettate.

Sagittario. In amore potrebbe esserci qualche piccolo momento di tensione. Mettete da parte l’orgoglio. Se avete avuto una discussione con qualcuno di recente, forse è il caso di rimediare.

Capricorno. L’Oroscopo del 22 giugno vi invita ad essere più aperti al dialogo e al confronto con le altre persone. Se non sapete in che modo gestire il vostri impegni, provate a fare una cosa alla volta.

Acquario. Siete un po’ tesi. Se state lavorando ad un progetto importante, forse è il caso di prendersi un momento per sé. Cercate di non sforzarvi troppo dal punto di vista fisico e prendetevi cura di voi.

Pesci. Uscite da un periodo un po’ complicato, pertanto, cercate di prendervi del tempo per rimettervi in sesto. Le ferite del cuore sono un po’ più difficili da rimarginare rispetto a quelle fisiche.