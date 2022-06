Antonella Fiordelisi finge di essere single per entrare al GF Vip? L’ex Chiofalo la smaschera

Antonella Fiordelisi potrebbe essere tra i concorrenti della prossima edizione del GF Vip. La notizia che sta generando sgomento in queste ore, però, non è questa. A creare caos sul web, infatti, è il fatto che la ragazza pare stia fingendo di essersi lasciata con il suo fidanzato per avere più chance di essere presa.

Ad insinuare questo dubbio è stato il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Quest’ultimo, infatti, ha accusato la ragazza di essere una morta di fama. Anche se il suo nome esplicitamente non è stato mai fatto, il riferimento è apparso decisamente palese. Vediamo che cosa è emerso.

I rumor sulla partecipazione di Antonella al GF Vip

In queste ore stanno trapelando i nomi dei possibili concorrenti del GF Vip e tra di essi è saltato fuori anche quello di Antonella Fiordelisi. La cosa inaspettata, però, è che la ragazza avrebbe dichiarato di essere tornata single. La relazione con il suo, a quanto pare, ex Gianluca, dunque, sarebbe volta al termine da pochissimo. La contingenza tra questa decisione e il possibile ingresso nella casa più spiata d’Italia, però, ha fatto nascere dei sospetti.

Alcuni utenti del web, infatti, stanno cominciando a fare delle ipotesi secondo cui l’influencer avrebbe inventato tutto. Essere single all’interno di un reality show dà sicuramente più chance di creare gossip all’interno della casa. Inoltre, avere una relazione chiusa da poco con un ex può portare alla creazione di dinamiche che, certamente, serviranno a creare caos e polemiche.

Chiofalo accusa la Fiordelisi di aver finto di essere single

Ebbene, di questo è fermamente convinto l’ex di Antonella Fiordelisi. Francesco Chiofalo, infatti, ha accusato la ragazza di aver finto di essersi lasciata con il suo compagno solo per avere più speranze di entrare al GF Vip. Il personal trainer si è duramente sfogato dando alla donna della morta di fama, che sarebbe disposta a fare di tutto pur di entrare nel mondo dello spettacolo.

Francesco ha ammesso di ritenersi fortunato, in quanto lui non ha mai dovuto cedere a questi compromessi e a questi mezzucci. Ad ogni modo, dopo la pubblicazione di tali storie, Antonella ha pubblicato dei contenuti su Instagram che sembrano essere una replica a tutto ciò. Nello specifico, infatti, ha pubblicato una canzone nella quale viene detto che sono tutti invidiosi. Sarà una replica al suo ex?