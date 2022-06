Luca e Soraia finalmente rompono il silenzio sulla presunta crisi: ecco come stanno le cose

Da un po’ di tempo non si sta facendo altro che parlare della possibile crisi in atto tra Luca Salatino e Soraia Allam. I due hanno lasciato Uomini e Donne circa un mese fa, ma sembrava che le cose già stessero cominciando a vacillare.

Dopo numerosi rumor e pettegolezzi trapelati sulla faccenda, finalmente è emersa la verità. I due protagonisti, infatti, hanno raccontato a MondoTv24 che cosa stia succedendo e per quale ragione sono spariti dai radar da un po’.

Cosa succede davvero tra Luca e Soraia

Soraia e Luca sono davvero in crisi dopo Uomini e Donne? I due hanno cominciato a disseminare indizi piuttosto forti negli ultimi giorni. Frasi tristi e incentrate sulla fine di una relazione, assenza reciproca da Instagram, insomma, tutti comportamenti piuttosto bizzarri per loro. Ebbene, a distanza di un po’ di giorni, finalmente è emersa la verità. La coppia ha ammesso di non star attraversando nessuna crisi.

Il loro legame sembra non essere stato scalfito dalla lontananza. Quest’ultima, però, chiaramente sta mettendo a dura prova i due protagonisti. La distanza che li separa è tanta e, purtroppo, almeno per il momento non può essere cancellata. Per esigenze lavorative di lei e di palestra di lui, nessuno di loro può trasferirsi. Per ora, dunque, devono necessariamente fare il possibile per vedersi quando possono.

Fan di Uomini e Donne ancora in dubbio sulla crisi

Il motivo per il quale non appaiono sempre insieme sui social, dunque, è proprio questo. Luca e Soraia non si vedono spesso, ma questo non ha nulla a che vedere con l’ipotetica crisi di cui si è parlato in questo periodo. I due, inoltre, hanno ribadito la reciproca scelta di non andare subito a convivere. La loro non è solo una decisione legata ad esigenze di vita, ma anche una precisa volontà.

Al momento, infatti, ritengono di essere ancora in una fase di conoscenza, pertanto, non vogliono bruciare le tappe. Per il reato, però, quando stanno insieme sono felici e stanno bene. Giunti a questo punto, i fan si stanno chiedendo per quale ragione in questi giorni hanno pubblicato sui loro account social una serie di post e commenti decisamente malinconici. C’è, infatti, chi sospetta che i due non abbiano raccontato proprio tutta la verità. Ad ogni modo, solo il tempo ci darà tutte le risposte.