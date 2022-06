Lulù Selassié stoccata contro l’Isola dei Famosi: ecco che ha detto e perché (FOTO)

In queste ore sta generando molto sgomento il commento rilasciato da Lulù Selassié contro l’Isola dei Famosi. Come tutti i fan della trasmissione sapranno, il programma estremamente seguito e commentato soprattutto sui social, in particolar modo su Twitter.

Contestualmente alla messa in onda della puntata, infatti, spesso gli utenti si riversano su tale social per aprire sondaggi ed esprimere commenti su quello che accade. Ebbene, proprio su tale piattaforma è accaduto l’impensabile.

La frase di Lulù Selassié contro l’Isola dei Famosi

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Lulù Selassié ha rilasciato un commento piuttosto velenoso contro il programma. In particolar modo, la principessa è stata erroneamente taggata al di sotto di un sondaggio. Un utente di Twitter, infatti, ha aperto un piccolo quesito volto a decidere chi mandare in finale tra Mercedesz Henger,. Estefania Bernal e Carmen Di Pietro. In realtà non si sa per quale ragione l’utente in questione abbia inserito anche Lulù in questo sondaggio.

Nel momento in cui la principessa si è accorta di questa cosa, non ha esitato a commentare in maniera piuttosto pungente. Nello specifico, la ragazza ha chiesto cosa c’entrasse lei con il reality show incentrato sulla sopravvivenza. Successivamente, poi, ha formulato una frase alquanto esplicita volta a dimostrare che non segue affatto il programma condotto da Ilary Blasi. (Continua dopo il post)

Ma io la amo alla follia..ma come si fa a non venerarla…

MA STI CAZZI NDO LI PIAZZI?? #fairylu pic.twitter.com/5ZrEs9uWBY — VerBia🧚‍♀️🌈 (@VerBianch) June 20, 2022

Perché Lulù ha fatto questo? Strani comportamenti sui social

Il commento di Lulù Selassié contro L’Isola dei Famosi è stato così pungente e sarcastico al punto che moltissimi telespettatori lo hanno condiviso sui loro social. In men che non si dica, infatti, il commento è diventato virale e molti hanno fatto ironia sulla faccenda. Non si sa con precisione perché la principessa abbia deciso di andarci giù in maniera così pesante contro il reality show.

In molti, allora, hanno cominciato a fare delle domande alla diretta interessata volte a capire che cosa sia successo. Nessuno di loro, però, pare abbia ottenuto delle risposte a riguardo. Lulù, infatti, in questo momento si trova in vacanza con le sue sorelle. Questo, dunque, lascia intendere che non ha la benché minima voglia di cominciare a fare delle polemiche legate al programma di Canale 5. Tra le sue Instagram stories, infatti, ci sono solo video legati al suo viaggio. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità.