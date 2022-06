Nicolas Vaporidis vincitore dell’Isola dei Famosi? La produzione avrebbe truccato i televoti: gravi accuse

In queste ore stanno circolando sul web delle notizie piuttosto incresciose che riguardano L’Isola dei Famosi. Pare, infatti, che la produzione stesse facendo di tutto per far sì che Nicolas Vaporidis sia il vincitore di questa edizione.

A parlare della faccenda è stato l’influencer Alessandro Rosica. Quest’ultimo ha portato alla luce dei retroscena inediti che riguardano una presunta lite avvenuta tra Guendalina e lo staff del programma. Vediamo cosa è successo.

L’Isola dei Famosi sta truccando i televoti per favorire Nicolas Vaporidis?

Non è certamente la prima volta che i reality show vengono tacciati di essere fasulli e pilotati, specie per quanto riguarda le eliminazioni. In questo caso, però, ci sono delle accuse ben precise mosse da un ex concorrente del programma. Guendalina Tavassi, infatti, avrebbe attaccato gli autori dell’Isola dei Famosi accusandoli di voler far vincere a tutti i costi Nicolas Vaporidis.

Allo scopo di rendere più agevole questo risultato, quindi, la produzione avrebbe costretto Edoardo Tavassi a ritirarsi a causa dei problemi di salute riscontrati di recente. Stando a quanto rivelato da Rosica, infatti, pare che l’influencer abbia provato in tutti i modi a convincere suo fratello a rimanere, ma purtroppo per lui non c’è stato verso ed ha dovuto lasciare il programma una settimana prima della fine.

Presunta lite tra Guendalina Tavassi e gli autori del reality

Le indiscrezioni trapelate sul web a riguardo, quindi, rivelano che lo staff dell’Isola dei Famosi si sarebbe “sbarazzato” di Edoardo per favorire ulteriormente la vittoria di Nicolas Vaporidis, che comunque è già molto favorito secondo quanto emerso dai sondaggi presenti sul web. Questo, dunque, sarebbe il motivo per il quale Guendalina Tavassi, di punto in bianco, ha deciso di non partecipare più alla puntata di lunedì scorso.

Sembrerebbe, infatti, che la donna abbia insultato anche con parole molto forti la produzione del programma. Per tale ragione, è probabile che non la vedremo più in studio. Al momento, però, la diretta interessata non ha né confermato e né tanto meno smentito le voci che stanno circolando sul web in queste ore. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti sulla faccenda. Edoardo, intanto, sta gradualmente tornando alla sua routine e non sembra essere adirato con gli autori del reality show a cui ha preso parte fino a poco tempo fa.