Notte di passione tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal dopo l’Isola dei Famosi? Ecco cosa è successo

Edoardo Tavassi è uscito dall’Isola dei Famosi a causa di un infortunio e, insieme a lui, sono uscite anche Estefania Bernal e Pamela Petrarolo, che sono state eliminate al televoto. Ad ogni modo, una volta conclusa la loro esperienza nel reality show incentrato sulla sopravvivenza, i tre si sono ritrovati all’interno dello stesso hotel.

Prima di affrontare il lungo viaggio verso l’Italia, infatti, gli ex naufraghi hanno dormito in Honduras e poi si sono messi sul volo di ritorno per il territorio nazionale, che prevede più scali. Ebbene, proprio durante quell’ultima notte trascorsa oltreoceano, pare sia accaduto qualcosa di inaspettato.

Cosa è successo tra Edoardo ed Estefania Bernal dopo l’Isola dei Famosi

Una volta usciti dall’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal si sono ritrovati all’interno dello stesso hotel. I due, inizialmente, non riuscivano a nutrire simpatia reciproca, sta di fatto che sono scoppiate anche diverse discussioni. Con il passare del tempo, però, hanno cominciato a capirsi e anche ad avvicinarsi. Soprattutto gli ultimi giorni i due hanno instaurato un buon legame, che sembrava poter essere destinato anche a qualcos’altro.

In molti, dunque, si sono chiesti se, una volta usciti dal reality, tra i due ci sia stato un approccio. Ebbene, stando a quanto rivelato dal portale The Pipol, pare proprio che qualcosa sia accaduto. Nello specifico, si vocifera che sia stata Estefania a provarci spudoratamente con il fratello di Guendalina. Il ragazzo, però, sembra si sia rifiutato ed abbia rifilato un due di picche alla modella.

Tavassi svela cosa pensa di Mercedesz Henger

Nel corso di un botta e risposta sul profilo Instagram dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha svelato anche cosa pensa di Estefania Bernal. In particolare, ha detto di reputarla una bellissima ragazza, tuttavia, non sente che con lei possa nascere qualcosa. Per contro, invece, desidera aspettare che esca dal programma anche Mercedesz Henger per capire se, effettivamente, tra di loro possa esserci qualcosa.

A tal proposito, Edoardo ha ammesso che è troppo presto per lui parlare di una storia, in quanto le dinamiche del gioco falsano un po’ tutto. Solamente nel momento in cui entrambi saranno fuori dal reality potranno capire se ci sono i presupposti per dare luogo ad una conoscenza a tutti gli effetti, o se tutto questo si è rivelato solo un fuoco di paglia.