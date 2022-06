Oroscopo 23 giugno 2022: Vergine decisi, Pesci alti e bassi

Secondo l’oroscopo del 23 giugno, i nati sotto il segno dei Gemelli non devono avere la pretesa di fare tutto da soli. I Sagittario sono piuttosto stanchi, mentre i Pesci devono fare attenzione alle persone a cui si dedicano.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è in aspetto un po’ contrario e questo potrebbe generare la nascita di qualche piccolo intoppo. Cercate di non intavolare discussioni, almeno non in questi giorni un po’ controversi.

Toro. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro e la carriera in generale. Se state lavorando da un po’ ad un progetto, ora potrete mettervi in gioco e sfoderare le vostre armi migliori.

Gemelli. In amore e nel lavoro è importante scendere a qualche compromesso. Se non sapete destreggiarvi tra i mille impegni che avete, non esitate a chiedere aiuto ad una persona vicina.

Cancro. In amore siete persone che difficilmente tendono ad esternare i propri sentimenti. In certi casi, però, è assolutamente necessario mostrare ciò che si prova davvero, altrimenti si rischia di perdere occasioni.

Leone. Aprite la mente a nuovi orizzonti. Se recentemente vi siete trovati a fare i conti con una chiusura di un rapporto o di una collaborazione professionale, non demordete, ci saranno altre opportunità.

Vergine. Quando vi mettete in testa una cosa difficilmente le persone che vi circondano riescono a farvi cambiare idea. Cercate di ascoltare i consigli, soprattutto quelli delle persone che vi vogliono bene.

Previsioni 23 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vi sentite un po’ frustrati in ambito professionale. Se quello che fate non vi verrà ricompensato, potreste cominciare a provare un senso di insoddisfazione generale. In amore sentite il bisogno del contatto fisico.

Scorpione. Non siete amanti delle relazioni platoniche o dei rapporti a distanza. Quando amate voi avete bisogno di sentire la persona con cui state vicino a voi. Sul lavoro ci vuole una maggiore scaltrezza.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 23 giugno denotano una certa stanchezza nei nati sotto questo segno. Cercate di non battere la fiacca, altrimenti finirete solamente per avere del lavoro arretrato.

Capricorno. Apprezzate di più la compagnia e la vicinanza delle persone care. Circondatevi soltanto di persone positive, che sono in grado di apportare una ventata di gioia alla vostra esistenza.

Acquario. Non siete persone che sono solite provare invidia per gli altri, pertanto, non riuscite a capire come sia possibile che persone possano davvero provare questo genere di sentimento. Ricordate, però, che non tutte le dita della mano sono uguali.

Pesci. I amore state vivendo una fase di alti e bassi. Un giorno vi sentite in paradiso, mentre l’altro giù all’inferno. Cercate di non perdere troppo tempo ad inseguire persone che non vi meritano.