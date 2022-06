Uomini e Donne, Matteo e Valeria coppia fake? “Ecco perché fingono di stare insieme” (FOTO)

In questi giorni, ormai, non si sta facendo altro che parlare di Matteo e Valeria di Uomini e Donne. Da quando è terminata la loro esperienza all’interno del talk show pomeridiano, infatti, i due hanno fatto perdere le tracce di sé.

Come coppia si sono mostrati pochissime volte sui social e la cosa adesso sta cominciando a pesare sempre di più. L’influencer Deianira Marzano ha parlato della faccenda ed ha riportato un’interessante segnalazione.

La pesante segnalazione su Matteo e Valeria

Matteo e Valeria si sono lasciati subito dopo Uomini e Donne. I due, infatti, non appaiono quasi mai in reciproca compagnia e in questo periodo Ranieri si trova in giro per l’Inghilterra per fare un viaggio con la sua famiglia. A tale tour non ha preso parte Valeria, ma non solo. I due non pubblicano neppure mai contenuti volti a mettere in evidenza il loro legame e i loro sentimenti reciproci.

Deianira, intanto, sta ricevendo molte segnalazioni sul loro conto, da parte di persone che asseriscono che tra i due sia tutto finito. Ad ogni modo, in queste ore è trapelata una segnalazione ancora più importante. Stando a quanto emerso, infatti, pare che Matteo e Valeria, in realtà, non siano mai stati insieme davvero. I due non avrebbero mai cominciato una relazione una volta usciti dal talk show pomeridiano.

Pubblico di Uomini e Donne preso in giro?

La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dunque, potrebbe aver preso in giro tutti. Matteo e Valeria, secondo quanto riporta questa segnalazione, avrebbero deciso di uscire insieme dal programma solamente per scambiarsi dei reciproci favori sui social. Nello specifico, pare che entrambi si siano accordati sul fingere di stare insieme per un po’ di tempo in modo da incrementare reciprocamente il numero di follower.

Soprattutto Valeria ha già cominciato a fare le prime sponsorizzazioni, pertanto, pare proprio che il loro ipotetico piano stia dando i frutti sperati. I diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda e la cosa sta generando sempre più sgomento. Il fatto che i due non commentino o smentiscano in alcun modo queste voci sta contribuendo a fomentare sempre di più i sospetti delle persone che li seguono. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci sarà qualche aggiornamento a riguardo.