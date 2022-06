Marco Cucolo, gravi danni di salute dopo l’Isola dei Famosi: “Situazione rischiosa”

Marco Cucolo è tornato finalmente in Italia d ha potuto riabbracciare i suoi cari e la sua amata Lory Del Santo, dopo il pesante litigio avuto all’Isola dei Famosi. In queste ore, il protagonista è stato raggiunto dai microfoni di Fanpage a cui ha svelato dei retroscena inaspettati.

In particolar modo, il giovane ha sbottato contro coloro i quali lo hanno sempre dipinto come un ragazzo poco scaltro e completamente plagiato da Lory. In seguito, poi, ha fatto una confessione sulle sue condizioni di salute che ha lasciato tutti spiazzati.

Marco sbotta dopo l’Isola dei Famosi: cosa è successo

Nel corso di una recente intervista, Marco Cucolo si è levato qualche sassolino dalla scarpa. Il ragazzo è partito dalle accuse ricevute spesso all’Isola dei Famosi da parte degli opinionisti. Specie Vladimir Luxuria ha sempre accusato l’ex naufrago di non avere personalità e di essere totalmente assuefatto dalla sua compagna. Adesso, però, Marco ha voluto replicare.

Il ragazzo ha detto di reputarsi una persona molto buona e disponibile, in grado di capire i propri errori e di porvi rimedio. Allo stesso tempo, però, non si reputa un “fesso”, un individuo senza sale in zucca, anzi. Marco non si sente affatto un burattino e nessuno ha mai provato a plagiarlo, né tanto meno Lory Del Santo. Una volta tornato in Italia, poi, Cucolo ha spiegato di aver capito quali siano stati i suoi errori nei confronti di Lory.

Cucolo svela i gravi danni di salute subiti

La showgirl è stata pesantemente attaccata nelle ultime settimane, sia all’interno dell’Isola dei Famosi sia all’esterno. Il compito di Marco Cucolo, in quanto suo fidanzato, sarebbe dovuto essere quello di proteggerla e difenderla, invece non lo ha fatto. Marco si è pentito di non aver speso parole per spiegare a tutti chi sia davvero Lory. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, il protagonista ha parlato anche della sua salute.

Il giovane ha lasciato l’Isola in quanto gli hanno trovato dei calcoli alla cistifellea, pertanto, si sarebbe dovuto sottoporre a delle operazioni urgenti. Questo, chiaramene, gli ha impedito di continuare la sua avventura. Le ripercussioni sulla sua salute, però, sono notevoli. D’ora in avanti, infatti, Marco deve prestare attenzione a tutto ciò che mangia, in quanto si trova in una situazione molto rischiosa. Se non mangia adeguatamente finisce per stare molto male, compromettendo sempre di più la sua salute.