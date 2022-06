Uomini e Donne, Claudia e Lorenzo in dolce attesa: di quanti mesi e come ha reagito Riccardi

In queste ore è arrivata una lieta novella per i fan di Uomini e Donne in quanto un’ex coppia della trasmissione è in dolce attesa. Loro sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. A dare l’annuncio ufficiale sono stati proprio i diretti interessati attraverso i loro canali social.

Nello specifico, i due hanno pubblicato un video in cui è in bella mostra la pancia di Claudia. Entrambi sembrano estremamente felici e gioiosi. A corredo di tale video, poi, è presente anche una didascalia alquanto esplicita.

L’annuncio dell’ex coppia di Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia i dolce attesa

Dolce attesa per l’ex coppia di Uomini e Donne Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Un po’ di ore fa, i due protagonisti hanno condiviso un video su Instagram in cui hanno dato a tutti la lieta novella. Nello specifico, Claudia ha esordito dicendo di aver scoperto un giorno come un altro di aspettare un figlio. Subito dopo aver appreso che presto sarebbe diventata mamma, il cuore della giovane è impazzito di gioia.

Per adesso non si sa ancora se Claudia e Lorenzo aspettano un maschio o una femmina. I due, però, hanno detto di essere impazienti di rivedere il loro primogenito. Anche Lorenzo, dal canto suo, ha condiviso lo stesso reel, ma poi ha voluto aggiungere anche qualcosa di personale. Dopo pochissimi istanti dall’annuncio, infatti, l’ex tronita di Uomini e Donne ha registrato delle Instagram Stories in cui ha commentato l’accaduto.

Le prime parole di Riccardo dopo l’annuncio

Claudia e Lorenzo hanno tenuto segreta la dolce attesa ai fan di Uomini e Donne per molto tempo, sta di fatto che la Dionigi è quasi al terzo mese. I due, probabilmente, volevano aspettare di essere sicuri che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi prima di fare una comunicazione ufficiale. I fan, però, stavano sospettando di ciò da moltissimo tempo, tuttavia, i diretti interessati non hanno mai proferito parola a riguardo.

Adesso, però, finalmente hanno potuto parlare. Riccardo, infatti, ha detto di essere felicissimo di diventare presto papà. Anche Claudia non è nei panni di diventare presto mamma. I due, dunque, saranno genitori tra alcuni mesi e si stanno godendo questo momento di gioia e di serenità. I sostenitori, chiaramente, sono accorsi al di sotto dei loro profili Instagram per congratularsi con loro e per esprimere tutta la gioia di condividere con loro questo momento così magico.

