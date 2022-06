Lory Del Santo smaschera un finalista dell’Isola dei Famosi: il retroscena inedito

Lory Del Santo ha rilasciato un’intervista su Novella 2000 in cui ha parlato di alcuni ex compagni d’avventura e, nello specifico si è soffermato su uno dei finalisti dell’Isola dei Famosi. La donna ha preso di mira Luca Daffrè, portando alla luce dei retroscena inediti che lo riguardano.

In particolare, il giovane è stato accusato di essere falso e viscido, ma non solo. Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni della showgirl, pare che lei non sia l’unica a pensare questo. Anche altri concorrenti sarebbero d’accordo con il suo punto di vista, ma starebbero in silenzio per non crearsi dei nemici. Ecco cosa è emerso.

Le dure parole di Lory Del Santo contro uno dei finalisti dell’Isola dei Famosi

L’uscita dall’Isola dei Famosi di Lory Del Santo non è certamente avvenuta in maniera tranquilla e pacifica. La donna è stata pesantemente attaccata, sia dentro sia fuori il reality show. Non appena ne ha l’opportunità, dunque, Lory ne approfitta per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Stavolta, a finire nel suo mirino è stato Luca Daffrè. Stando a quanto emerso dalla Del Santo, pare che il modello sia una persona estremamente falsa e costruita.

Per tutto il periodo in cui è rimasto nel programma, Daffrè non avrebbe fatto altro che mettere zizania tra i vari concorrenti. Questo atteggiamento, però, verrebbe assunto solamente alle spalle dei compagni d’avventura. Faccia a faccia, infatti, Luca si comporta sempre in modo docile e pacato. Questa, dunque, è la dimostrazione del fatto che è una persona meschina.

Il retroscena inaspettato su Luca Daffrè

Come se non bastasse, poi, Lory Del Santo ha detto anche altre cose sul finalista dell’Isola dei Famosi. In particolare, ha detto che anche gli altri concorrenti hanno notato questo suo modo di fare altalenante. Per tale ragione, in molti sono soliti chiamarlo “Chupa chupa” di nascosto. Il senso di questo soprannome sta nel fatto che Luca farebbe di tutto per adulare ed ingraziarsi Nicolas Vaporidis.

Lory, dunque, ha chiosato dicendo che senza di lui, la sua esistenza è decisamente migliore, in quanto Luca rappresenta l’ambasciatore della falsità. Stranamente, però, il pubblico ha deciso di mandare avanti il naufrago e di far sì che diventasse anche un finalista. Di questo Lory è perplessa, tuttavia, ha chiosato il suo intervento dicendo che se alla gente piace questo genere di falsità, allora va bene così.