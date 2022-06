Alessandro e Pinuccia dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia

Tra le coppie più amate e discusse della stagione di Uomini e Donne appena conclusa c’è, sicuramente, quella formata da Pinuccia e Alessandro. I due hanno intrattenuto il pubblico da casa con i loro simpatici battibecchi e non solo.

Tali esponenti del trono over si sono scambiati anche delle tenere effusioni e delle attenzioni che non è affatto scontato scambiarsi tra persone della loro età. Ad ogni modo, cosa sarà successo tra loro una volta spenti i riflettori del talk show pomeridiano?

Pinuccia e Alessandro avvistati insieme: dove e quando

Alessandro e Pinuccia stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne? Nelle ultime settimane di programma i due si erano riavvicinati. Dopo aver vissuto qualche momento di burrasca, durante i quali il cavaliere ribadì fermamente di non volere altro che amicizia dalla dama, le cose sembravano essere cambiate. La coppia, infatti, si è riavvicinata, ma questo sarà durato anche adesso che i riflettori si sono spenti? A quanto pare si.

Alcuni fan della trasmissione, infatti, hanno divulgato delle segnalazioni sui due esponenti che ci consentono di capire in che tipo di rapporti siano rimasti al termine della trasmissione. I due, infatti, sono stati avvistati insieme al concerto di Vasco Rossi. Alessandro è sempre stato un grande fan di tale cantante, pertanto, ha voluto che Pinuccia gli facesse compagnia in Puglia per assistere a tale concerto.

Riavvicinamento dopo Uomini e Donne? Ecco cosa facevano

Stando a quanto emerso da questa segnalazione, pare che i due esponenti del trono over di Uomini e Donne siano s tati riconosciuti da molti presenti all’evento. Diverse persone, infatti, si sono avvicinate a loro chiedendogli di poter scattare delle foto in loro compagnia. Sia Pinuccia sia Alessandro hanno accolto di buon grado l’interesse dei loro fan, sta di fatto che si sono concessi qualche chiacchiera e anche qualche fotografia.

Alcuni di questi scatti sono stati anche divulgati sul web. Da tali immagini Alessandro appare come sempre raggiante e sorridente. per quanto riguarda Pinuccia, invece, la donna ha, come di consueto, quell’espressione un po’ imbronciata tanto presa di mira da Tina Cipollari. Malgrado questo, che ormai sembra essere appurato si tratti solo di un modo di essere, pare che tra i due le cose procedano a gonfie vele. Non ci resta che attendere per saperne di più.