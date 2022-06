Veronica Rimondi fa una confessione inedita su Uomini e Donne: il vero motivo per cui ha partecipato

A distanza di un mese circa dalla chiusura di Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha fatto delle confessioni inedite sul programma e sui motivi reali che l’hanno spinta a partecipare. La giovane ha ammesso di essersi trovata costretta a dover cambiare approccio in corso d’opera.

In merito al rapporto con Matteo Farnea, invece, la giovane ha spiegato di essere rimasta totalmente spiazzata da lui. Non si aspettava minimamente di incontrare una persona così in un contesto televisivo e scopriamo per quale motivo.

Le confessioni di Veronica su Uomini e Donne

Veronica Rimondi ha fatto delle confessioni su Uomini e Donne che hanno lasciato i fan senza parole. La ragazza non è mai stata molto brava ad esternare appieno i suoi sentimenti e quello che prova, tuttavia, adesso ha deciso di sbottonarsi completamente. La giovane ha pubblicato un post su Instagram in cui ha racchiuso una serie di immagini relative ai momenti salienti vissuti all’interno del talk show pomeridiano. A tal proposito, ha deciso di aggiungere anche una lunga didascalia in cui ha fatto una sorta di resoconto.

La protagonista ha voluto ringraziare, ancora una volta, tutte le persone che l’hanno accolta e fatta sentire a suo agio durante questa esperienza. In seguito ha svelato un retroscena in merito alla sua partecipazione. A tal proposito, ha detto che ha deciso di partecipare al programma un po’ per gioco, con la pretesa di divertirsi e di vivere con leggerezza qualcosa di nuovo. In poco tempo, però, le cose sono drasticamente cambiate.

La Rimondi si sbottona parecchio su Matteo

Nel corso del suo sfogo, Veronica Rimondi ha detto che mai si sarebbe aspettata di trovare una persona come Matteo a Uomini e Donne. Quando i due si sono incontrati per la prima volta, infatti, è stato quasi un colpo di fulmine per lei. Poco alla volta il suo interesse è cresciuto, fino a trasformarsi in amore. Adesso Veronica crede e spera che Matteo possa essere l’uomo della sua vita, l’altra metà della mela.

Naturalmente, la giovane è consapevole del fatto che non può prevedere il futuro, pertanto, tutto potrebbe accadere. Al momento, però, ci sono tutti i presupposti per credere che tra loro la storia possa andare avanti. Anche Matteo ha commentato al di sotto di tale post ed ha detto di amare profondamente la sua compagna.