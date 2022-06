Oroscopo 24 giugno 2022: coraggio per Ariete, Bilancia in bilico

Secondo l’oroscopo del 24 giugno, i nati sotto il segno della Vergine devono mantenere un po’ di più il controllo. I Toro sono un po’ rammaricati, mentre i Bilancia non sanno quale strada percorrere.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno devono sfoderare il loro coraggio e mettere in luce tutti i pregi. Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno chiedersi se ne vale davvero la pena prendere le cose così sul serio.

Toro. L’oroscopo del 24 giugno mette in luce un certo rammarico per alcune decisioni prese. Se state pensando di cimentarvi in nuove esperienze, allora è il caso di ponderare bene le situazioni che vi capiteranno.

Gemelli. Alti e bassi dal punto di vista sentimentale. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse vi conviene fare delle riflessioni. In ambito professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere attenti.

Cancro. Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino a breve. Se non vi sentite sicuri delle scelte che avete preso, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare idea.

Leone. Non agite in maniera troppo rigida e inflessibile. Cercate di allargare di più i vostri orizzonti, in modo da non rischiare di annoiarvi. In amore, invece, è tempo di prendere qualche decisione.

Vergine. Ci sono delle novità in arrivo e dei cambiamenti anche per quanto riguarda il lavoro. Non siate troppo rigidi e, soprattutto, non perdete la pazienza al minimo intoppo. Bisogna mantenere il controllo.

Previsioni 24 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete in bilico tra due decisioni. Se vi trovate dinanzi un bivio e non sapete assolutamente in che modo svincolarvi, allora è il caso di seguire il cuore. La mente è affollata da troppi pensieri.

Scorpione. Per riuscire a godere appieno delle cose che vi circondano, dovete imparare a staccare la spina. Anche se ci sono problemi e difficoltà da affrontare, cercate di godervi il buono quando capita.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 24 giugno vi invitano ad avere pazienza. Presto riuscirete a levarvi qualche bella soddisfazione, pertanto, cercate di non essere troppo frettolosi.

Capricorno. Giornata intrigante dal punto di vista dei rapporti di coppia. Se qualcosa vi sta turbando, cercate di arrivare alla natura del problema in modo da estirparlo alla radice.

Acquario. I giochi di potere in amore potevano funzionare da ragazzini. Se siete in età adulta, però, è meglio essere chiari e non girare troppo attorno alle cose. Le stelle vi invitano ad essere audaci.

Pesci. Non siete particolarmente loquaci in questo periodo e la cosa sta generando qualche piccolo turbamento. Cercate di porre rimedio a qualche disguido nato sul fronte professionale.