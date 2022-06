Scandalo Selassié, Lulù bidonata per la seconda volta alla festa di compleanno: la delusione di lei

Il 22 giugno Lulù Selassié ha festeggiato in ritardo il suo compleanno, ma la festa si è rivelata un ennesimo flop. La giovane si era trovata già una volta a dover rimandare a causa delle tante disdette da parte dei suoi invitati.

Malgrado questo, però, la protagonista ci ha comunque tenuto ad organizzare l’evento che, purtroppo, è stata un’ennesima delusione. Vediamo che cosa è successo.

Nuovo flop per la festa di compleanno di Lulù Selassié

Lulù Selassié aveva organizzato la sua festa di compleanno il 9 giugno. Moltissime persone, però, si sono trovate a disertare la loro presenza, al punto che la ragazza si è trovata costretta a dover rimandare l’evento. Dopo due settimane circa, però, ha voluto realizzare la sua festa, ma la situazione è stata piuttosto imbarazzante. Stando a quanto rivelato dal portale The Pipol, infatti, la ragazza aveva invitato oltre 50 persone, tra cui anche molti ex concorrenti del GF Vip.

Alla festa, però, si sarebbero presentati solamente una manciata di invitati. Per le tre sorelle Selassié, dunque, ci sono stati dei momenti di forte imbarazzo. L’hotel dove si è svolto l’evento, infatti, aveva deciso di ospitare gratuitamente per tre giorni le ragazze. Durante tale soggiorno, le protagoniste hanno avuto la possibilità di godere di ogni tipo di confort e di extra.

L’imbarazzo con i proprietari dell’hotel che ha ospitato le principesse

Il tutto, naturalmente, in cambio di una festa da urlo che, purtroppo, non si è verificata. Lulù Selassié, infatti, si è trovata a fare i conti con un ennesimo flop. Per l’occasione, era stato chiamato anche un fotografo che, tuttavia, si è trovato quasi a dover fare degli scatti solo alle tre principesse. Anche per quanto riguarda il catering è stato un disastro. Moltissime delle cose acquistate non sono state consumate data la scarsità degli ospiti.

Insomma, una vera debacle per la principessa che, almeno per il momento, non ha commentato l’accaduto. La ragazza, infatti, si è trincerata dietro un rigido silenzio e sta preferendo non proferire parola a riguardo. In molti si aspettavano di vedere tante foto dell’evento ma, probabilmente a causa dell’assenza degli invitati, la ragazza ha preferito evitare. Sul suo profilo Instagram infatti, sono presenti pochissime immagini relative all’evento che, tuttavia, riprendono solamente le tre sorelle. Non ci resta che attendere per vedere se qualcuna di loro commenterà quanto accaduto.