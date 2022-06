Tale e Quale Show, altre due ex del GF Vip forse nel cast: sono una mamma e una figlia

Continuano a rincorrersi le notizie inerenti il cast di Tale e Quale Show del prossimo anno. A quanto pare, Carlo Conti sta “corteggiando” molti ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini. Dopo aver parlato ampiamente delle principesse Selassié, infatti, si sono fatte avanti altre due protagoniste.

Si tratta di una mamma e una figlia, tutte e due personaggi molto amati e discussi nel reality show di Canale 5. Loro sono Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Scopriamo a che punto sono le loro trattative.

A che punto sono le trattative tra le due ex gieffine e Tale e Quale Show

Il giornalista Alberto Dandolo ha diffuso uno scoop inerente il cast di Tale e Quale Show. La prossima edizione del programma di Carlo Conti potrebbe trovarsi ad accogliere tanti volti che hanno preso parte al reality show di Canale 5. L’ultima indiscrezione riguarda una coppia formata da una mamma e una figlia. A quanto pare, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria avrebbero partecipato ai casting.

Questa sembra una notizia piuttosto certa, ma altrettanto certo non è l’esito dato da Carlo Conti e il suo staff. L’equipe starebbe valutando i provini fatti dalle due donne per decidere se siano idonee a cimentarsi in questa esperienza oppure no. Per adesso, gli unici nomi più papabili sono quelli delle principesse Selassié, anche se le dirette interessate non hanno dato ancora l’ufficialità di questa notizia.

Quali altri ex volti del GF Vip sono in lizza per il talent show

Per quanto riguarda gli ex volti del GF Vip che potrebbero prendere parte al cast di Tale e Quale Show, invece, sono spuntati anche i nomi di Alex Belli, Davide Silvestri e Pamela Prati. Inoltre, si vociferava anche di un’ipotetica partecipazione di Antonella Fiordelisi, ma in queste ore sono sopraggiunte brutte notizie. In particolare, infatti, pare che Carlo Conti abbia deciso di rifiutare la ragazza, che si starebbe rifacendo proponendosi per il GF Vip 7.

In merito a Katia Ricciarelli, invece, le ipotesi di vederla nel talent show di Rai 1 si stanno allontanando sempre di più. La cantante lirica dopo la fine del reality show a cui ha preso parte l’anno scorso, pare si sia ritirata per un po’ dal mondo dello spettacolo. Esclusa anche l’ipotesi di vederla come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Per ulteriori dettagli non ci resta che attendere per vedere quali saranno gli aggiornamenti a riguardo.