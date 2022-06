Nicolas Vaporidis, svelata la sua più grande paura: retroscena inatteso sulla perdita dei capelli

L’Isola dei Famosi sta per volgere al termine e i protagonisti stanno per tornare in Italia. Tra di loro ce ne sono alcuni molto amati e chiacchierati, mentre altri hanno condotto questa esperienza un po’ più in sordina. Tra i primi c’è, sicuramente, Nicolas Vaporidis, su cui sono appena trapelate delle notizie inerenti la sua più grande paura.

Il giovane è molto amato dal pubblico da casa, sta di fatto che risulta essere anche il probabile vincitore di questa edizione. Ad ogni modo, dietro quella corazza si cela un animo piuttosto fragile. Vediamo che cosa è emerso.

Ecco qual è la più grande paura di Nicolas Vaporidis

Sull’ultimo numero del magazine Oggi è presente un articolo dedicato a Nicolas Vaporidis in cui si parla di una delle sue più grandi paure. L’attore sembra impavido e sempre pronto a mettersi in gioco, sta di fatto che non ha battuto ciglio durante tutti questi mesi di isolamento in Honduras. Ad ogni modo, anche lui, come tutti gli essere umani, ha delle fobie e delle fragilità. Ebbene, la più grande paura dell’attore è la demologia.

Si tratta di un disturbo che colpisce le persone che provano ansia e timore nel momento in cui si trovano in mezzo a troppe persone. Nicolas, infatti, non riesce a frequentare posti particolarmente affollati, altrimenti comincia ad andare in ansia e in paranoia. Un po’ di tempo fa il protagonista affrontò questa faccenda e rivelò di non riuscire proprio a venirne a capo. Questa, però, non è l’unica confessione fatta su di lui.

Il retroscena sulla caduta dei capelli

Oltre a svelare la più grande paura di Nicolas Vaporidis, infatti, sono stati fatti dei riferimenti anche alla perdita dei capelli. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, il giovane non ha più i capelli. Fino a poco tempo fa aveva una chioma piuttosto rada, mentre nell’ultimo periodo li ha persi completamente. Ebbene, questo problema pare sia sopraggiunto a seguito di un brutto trauma vissuto.

Al momento non si sa con certezza di cosa si tratti, tuttavia, sono emerse delle indiscrezioni a riguardo. Si vocifera, infatti, che Nicolas Vaporidis abbia cominciato a perdere i capelli a seguito della fine del matrimonio con Giorgia Surina. Per adesso, però, si tratta solamente di una supposizione, sta di fatto che non vi è alcuna certezza sulla faccenda.