Alex Belli e Delia Duran rapporti intimi, costretti ad astenersi: ecco per quale motivo

In queste ore, Alex Belli e Delia Duran hanno rilasciato un’intervista in cui hanno svelato dei retroscena inediti in merito ai loro rapporti intimi. I due non hanno mai negato di essere una coppia libera, in grado di vivere l’amore a 360°.

Malgrado questo, però, in questo periodo ce la stanno mettendo tutta per costruire qualcosa di serio, come una famiglia. Per tale ragione, stanno provando ad avere un figlio, ma per farlo, i due sono costretti ad una rinuncia molto difficile.

La confessione sui rapporti intimi ridotti di Alex e Delia

Alex e Delia vorrebbero avere un figlio. Già in passato i due avevano palesato il desiderio di mettere su famiglia e di procreare un piccolo Belli. I due, allora, hanno deciso di rivolgersi ad un ginecologo allo scopo di rendere più agevole il concepimento. Ebbene, il medico in questione ha esortato i due protagonisti a fare qualche piccolo sacrificio. La coppia, infatti, è solita avere rapporti intimi molto frequenti, come rivelato in una precedente occasione. Questo, però, rende meno probabile la possibilità di rimanere incinta.

Il ginecologo, infatti, ha consigliato ai due ragazzi di avere massimo due rapporti a settimana, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e rendere più agevole la fecondazione. Questa è una rinuncia molto amara per la coppia, unita soprattutto per la loro concezione di amore libero e di passione. Ad ogni modo, il sacrificio è giustificato da una giusta causa.

Le altre cure a cui si stanno sottoponendo Belli e Duran

Oltre a questo sacrificio inerente i rapporti intimi, però, Alex e Delia devono fare anche altro. Soprattutto la Duran deve prendere delle vitamine e degli integratori. Nel caso tutti questi accorgimenti non dovessero portare ai risultati sperati, allora i due ricorreranno certamente al metodo della fecondazione assistita. Se avere un figlio sembra essere la loro priorità, lo stesso non può dirsi per il matrimonio.

I due non risultano sposati ufficialmente, malgrado abbiano dato luogo ad una cerimonia in pompa magna qualche tempo fa. Al momento questo non sembra essere un loro interesse. Nel corso dell’intervista, poi, Delia ha fatto anche un’altra piccante confessione. Nello specifico ha detto che la cosa che tiene uniti lei e Alex più di tutte è la grande passione e ammirazione per le donne che entrambi posseggono. Questo elemento gli permette di vivere un amore sereno e privo di alcuna censura.