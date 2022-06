Katia Ricciarelli silura Alfonso Signorini e Carlo Conti: la cantante svela i motivi

In queste settimane si è molto parlato della possibilità di vedere Katia Ricciarelli o nel programma di Carlo Conti o in quello di Alfonso Signorini. Il primo avrebbe voluto annoverarla nel cast di Tale e Quale Show, mentre il secondo l’avrebbe desiderata come opinionista del GF Vip 7.

Nessuna di queste due ipotesi, però, andranno effettivamente a buon fine. La cantante lirica ha deciso di rifiutare entrambe le collaborazione e, nel corso di un’intervista, ne ha spiegato dettagliatamente anche i motivi. Vediamo cosa ha rivelato.

Ecco perché Katia ha dato buca a Signorini e Conti

Katia Ricciarelli ha deciso di rifilare due di picche sia a Carlo Conti sia ad Alfonso Signorini. In questo periodo si è molto parlato dell’ipotesi di vedere la cantante intenta a cimentarsi in un nuovo programma televisivo di lunga durata. Tuttavia, le cose hanno preso una piega differente. Durante un’intervista, la Ricciarelli ha chiarito di aver rifiutato di prendere parte a Tale e quale Show in quanto non ha più 20 anni. Partecipare ad un programma del genere, infatti, implica la necessità di essere molto dediti e disponibili.

In questo momento, però, per Katia è del tutto impossibile. Analogo discorso vale anche per Signorini. La donna ha esordito dicendo che, in realtà, non ha mai ricevuto una proposta ufficiale da parte del conduttore, ma si è trattato solo di una chiacchierata informale volta a sondare il terreno. Ad ogni modo, la cantante ha ammesso di non essere interessata a questo tipo di incarico.

Le necessità prioritarie della Ricciarelli in questo momento

A quanto pare, Katia Riccarelli ha deciso di rifiutare di prendere parte ai programmi di Conti e Signorini in quanto non vuole vincolarsi alla tv per così tanto tempo. Dopo aver vissuto ben sei mesi all’interno della casa del GF Vip, infatti, la protagonista sente la necessità di cimentarsi solamente nella sua vita privata e nella cosa che ama di più, ovvero, la musica.

Alla sua età non si sente in grado di fare progetti così a lungo termine, ma preferisce piuttosto vivere alla giornata e prendersi il buono quando viene. Una volta sviscerata la faccenda e chiarita la situazione, dunque, resta da capire in che modo reagirà, soprattutto, Alfonso Signorini, il quale è molto legato alla cantante, a questo clamoroso due di picche ricevuto.