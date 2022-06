Riccardo Guarnieri beccato ancora con una donna: lui reagisce male, partono minacce (FOTO)

In questi giorni Riccardo Guarnieri è finito al centro di un polverone mediatico in quanto è stato beccato in compagnia di una donna. Gli avvistamenti sono stati molteplici, prima a Napoli, poi a Polignano.

La dama in questione sembra essere sempre la stessa, pertanto, molti stanno cominciando a credere che i due stiano facendo sul serio. Ad ogni modo, dopo la diffusione di questi scatti, il cavaliere ha deciso di reagire e lo ha fatto in un modo piuttosto brusco.

La furia di Riccardo dopo gli avvistamenti con una donna

Riccardo Guarnieri è stato immortalato in compagnia di una donna. Al momento non si conosce l’identità della persona in questione. L’unica cosa che si sa è che ha i capelli scuri e sembra essere piuttosto in forma fisicamente. I due sembra si stiano frequentando da diverse settimane, in quanto è un po’ che vengono beccati insieme. Ad ogni modo, la diffusione di questi rumor pare abbai infastidito parecchio il diretto interessato.

Subito dopo la pubblicazione di tali immagini da parte di alcuni utenti dei social, infatti, Guarnieri pare si sia messo in contatto con alcuni di loro muovendo delle minacce. Stando a quanto emerso dalle chat private divulgate da Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, pare che l’uomo abbia intimato alcune fanpage a rimuovere immediatamente i contenuti relativi a quella ragazza. (Continua dopo la foto)

Guarnieri ha un losco piano a Uomini e Donne?

La reazione di Riccardo Guarnieri a tutela della donna in questione, però, sta generando ulteriore sgomento. Per molti fan di Uomini e Donne, infatti, il suo non sarebbe stato un modo per tutelare la persona in questione, ma dietro questo gesto ci sarebbe dell’altro. Diversi utenti, infatti, ritengono che Riccardo abbia reagito in questo modo in quanto, se si dovesse diffondere la notizia di un fidanzamento, a settembre non potrebbe tornare a Uomini e Donne.

Secondo i fautori di questo pensiero, quindi, Guarnieri starebbe provando a tenere segreta questa ipotetica relazione, in quanto il suo intento è quello di tornare nel talk show pomeridiano nella prossima stagione in modo da continuare ad avere visibilità e a far parlare di sé. Sarà davvero così? Al momento il cavaliere non ha replicato in nessun altro modo. Non ci resta che attendere per vedere se rilascerà qualche dichiarazione ufficiale per commentare i gossip di cui è protagonista.