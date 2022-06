Quanto ha guadagnato Lory Del Santo all’Isola dei Famosi? “Cifra inestimabile”

Lory Del Santo ha recentemente rilasciato un’intervista alla trasmissione Un giorno da pecora in cui ha svelato quanto ha guadagnato all’Isola dei Famosi. La showgirl, però, non si è soffermata solo su questo aspetto.

La donna, infatti, ne ha approfittato anche per sparare a zero contro la produzione del reality show portando alla luce dei retroscena davvero inaspettati. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Ecco quanto ha guadagnato Lory all’Isola dei Famosi

In queste ore stanno generando molto sgomento alcune dichiarazioni fatte da Lory Del Santo in merito all’Isola dei Famosi. La protagonista ha svelato quanto ha guadagnato nel corso di questa esperienza. Tale tema è sempre molto discusso e genera sempre interesse tra i telespettatori dei reality show. Ad ogni modo, la showgirl non ha voluto dare la cifra esatta, ma essa è deducibile da alcune dichiarazioni fatte.

In particolare, la donna ha spiegato che i concorrenti vengono pagati a settimana. I compensi, chiaramente, variano a seconda del grado di popolarità della persona in questione. I naufraghi meno famosi dovrebbero percepire un cachet che si aggira ai 1000 euro a settimana. Nel suo caso, invece, dato che è tra i volti più famosi, la cifra settimanale è stata decisamente più alta. A tal proposito, Lory ha detto che ha ricevuto un compenso inestimabile.

La Del Santo smaschera la produzione e parla di Marco Cucolo

Nel corso dell’intervista, Lory Del Santo ha detto che ne è valsa la pena soffrire così tanto all’Isola dei Famosi in quanto ha guadagnato un bel po’ di soldi. In questo caso, dunque, il gioco ne vale la candela. Questo è il motivo per il quale si è lasciata scivolare addosso parecchie cose. Adesso che l’avventura è finita, però, la donna si è voluta liberare di alcuni sassolini dalla scarpa.

A tal proposito ha smascherato la produzione del programma rivelando che gli autori le suggerivano spesso di creare delle dinamiche e discussioni. Le finte litigate attirano sempre l’attenzione del pubblico da casa, pertanto, i concorrenti sarebbero tenuti a punzecchiarsi per tenere alto lo share. Per quanto riguarda il suo rapporto con Marco Cucolo, invece, dopo il reality show è tutto da vedere. Loro sono in un momento di freddo, anche se Marco ha dichiarato che farà il possibile per riconquistare la sua Lory. Non ci resta che attendere per vedere se accadrà.