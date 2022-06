Oroscopo 25 giugno 2022: Toro impavidi, Scorpione nervi a freno

Secondo l’oroscopo del 25 giugno, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere meno superficiali e rigidi. I Cancro, invece, devono cogliere al volo delle opportunità

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Forza e coraggio, non perdetevi d’animo, neppure dinanzi gli ostacoli che la vita spesso vi spinge a dover affrontare. Imparate dai vostri errori e sappiate che la vera forza viene da voi stessi.

Toro. I nati sotto questo segno non hanno paura di nulla, o quasi. Soprattutto in questo periodo vi sentite particolarmente battaglieri e pieni di voglia di mettervi in gioco. Cercate di non peccare di presunzione.

Gemelli. Tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile, è un po’ questo il motto che molti di voi hanno fatto proprio. Non prendetevi troppo sul serio e imparate a stare al gioco, non ce ne pentirete.

Cancro. Sul lavoro potrebbero presto sorgere delle opportunità. Non pensateci due volte, cogliete al volo quello che vi capiterà e non abbiate paura di sbagliare. Il timore potrebbe inibirvi parecchio.

Leone. Se avete compiuto delle scelte discutibili in passato, non temete, c’è sempre tempo e modo per rimediare. La cosa importante è non dare mai nulla per scontato, né cose né, tantomeno, persone.

Vergine. Siete un po’ troppo impazienti in questo momento. Cercate di vivere con maggiore leggerezza, senza avere necessariamente l’ansia di quello che vi aspetta. Vivere alla giornata talvolta è decisamente più eccitante.

Previsioni 25 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso tendete a giudicare le persone dando una prima occhiata. Malgrado il vostro intuito sia spesso infallibile, però, ricordate che in certi casi l’abito non fa il monaco.

Scorpione. Siete un po’ tesi, pertanto, il consiglio dell’oroscopo del 25 giugno è quello di stare alla larga dalle discussioni. In questo momento potreste dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

Sagittario. Giornata interessante sul fronte delle emozioni. Non siate troppo pretenziosi e imparate anche ad accontentarvi nella vita. Ricordate che il tempo è la cosa più preziosa da regalare ad una persona.

Capricorno. Non è un buo9n momento per discutere. Se ci sono delle cose che non vi aggradano particolarmente, cercate di affrontarle in maniera diplomatica e serena, non siate affrettati.

Acquario. Buon momento per intraprendere una nuova relazione. I nati sotto questo segno sentono il bisogno di mettersi in gioco e di dimostrare appieno le vostre potenzialità sul lavoro.

Pesci. Siete un po’ restii nel rapportarvi con le persone che vi circondano, soprattutto con quelle appena conosciute. In ambito sentimentale bisogna essere di larghe vedute, non siate rigidi.