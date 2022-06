Cibo nascosto all’Isola dei Famosi, ex naufraga svela tutto: “L’abbiamo diviso in parti uguali”

In queste ore, un ex naufraga dell’Isola dei Famosi si sta dando alla pazza gioia con delle confessioni inaspettate su reality show. La persona in questione è Lory Del Santo, che recentemente ha ammesso l’esistenza di cibo nascosto in Honduras.

La donna, infatti, ha rivelato che lei e i suoi ex compagni d’avventura hanno preso possesso illecitamente di un pacchetto di crackers trovato per caso. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato e cosa è successo in quella occasione.

Ecco la storia del cibo nascosto all’Isola dei Famosi

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Lory Del Santo ha ammesso l’esistenza di cibo nascosto. La donna ha raccontato in maniera piuttosto dettagliata quanto accaduto un po’ di tempo fa. Dopo poco tempo dall’inizio del reality show di Canale 5, infatti, in Honduras ci fu una tempesta molto forte. In quell’occasione, i concorrenti furono costretti a lasciare momentaneamente la spiaggia per trasferirsi in un luogo più sicuro.

Nello specifico, tutti i partecipanti furono spostati in una casetta fatta di legno. Ebbene, proprio in tale luogo si è consumato il misfatto. Uno dei concorrenti, infatti, trovo un pacchetto di crackers, lasciato incustodito da qualche membro della produzione. La persona in questione, di cui non è stato fatto il nome, ha subito preso possesso di tale cibo ed ha reso partecipi anche tutti gli altri compagni di avventura.

Le origini delle ostilità tra Lory e Nicolas

Tutti i protagonisti, di comune accordo, hanno deciso di mangiare di nascosto quel cibo trovato sull’Isola dei Famosi. Laura Maddaloni fece le porzioni uguali per tutti i naufraghi. Bastò semplicemente spezzare un cracker in due per ottenere porzioni sufficienti per tutti. Nel momento in cui arrivo il turno di Lory, però, la donna si rifiutò, colta da un momento di buon senso. Il suo compagno Marco Cucolo, però, insistette affinché la donna mangiasse la sua parte. La Del Santo così acconsentì.

Poco dopo, Laura le disse che l’unico a non aver mangiato fu Nicolas Vaporidis. Dopo aver appreso questa cosa, la showgirl si avvicinò a lui per parlargli e per rassicurarlo sul fatto che nessuno avrebbe scoperto il loro segreto, ma l’attore fraintese. Da quel momento in poi, Nicolas ha ho cominciato a vedere sotto una cattiva luce Lory. Quello, infatti, fu l’evento scatenante che ha spinto Vaporidis ad etichettare la compagna di Marco come una persona falsa e doppiogiochista.