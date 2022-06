Serena Enardu, aggressione al figlio Tommaso: “Venuto a casa per picchiarlo”

In queste ore, Serena Enardu ha pubblicato dei video inaspettati sui social in cui ha raccontato di un’aggressione subita da suo figlio Tommaso. La donna è apparsa piuttosto provata, in quanto la cosa è estremamente recente.

I video in questione, infatti, sono stati registrati poco dopo essere andati al comando di polizia per effettuare la denuncia. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo di così importante.

Ecco la dinamica dell’aggressione al figlio di Serena Enardu

Il figlio di Serena Enardu ha subito un’aggressione. A raccontare l’accaduto è stata sua madre attraverso Instagram. La protagonista ha esordito dicendo che i suoi legali le hanno consigliato di non parlare della faccenda sui social, tuttavia, ha comunque sentito il bisogno di esternare quanto accaduto. Alcune ore fa, una persona, di cui Serena non ha voluto fare il nome, si è presentata a casa sua per picchiare suo figlio. Sono stati attimi davvero pesanti, sta di fatto che a questo gesto ne è conseguita una denuncia.

Una volta uscita dal comando delle forze dell’ordine, Serena ha speso qualche altra parola per commentare l’episodio. La donna ha definito essere spregevole questa persona che si è presentata a casa sua con lo scopo di nuocere a suo figlio. Inoltre, la dama ha aggiunto di essere sconvolta perché l’autore di questo gesto efferato è una persona che, in realtà, avrebbe dovuto proteggere Tommaso.

Come sta Tommaso dopo l’accaduto

Per ovvi motivi, Serena Enardu non ha potuto fare il nome della persona che voleva aggredire suo figlio Tommaso, ma i fan hanno cominciato a fare delle ipotesi. Probabilmente si tratta di una persona “vicina” a Tommy, ma al momento non si sa altro. Ad ogni modo, Serena ha specificato di essere ancora scossa ed ha chiarito che nelle prossime ore sarà impegnata a sbrigare delle faccende burocratiche.

La cosa fondamentale, in questo momento, è stare vicino a suo figlio, il quale è ancora particolarmente scosso per tutto quello che è accaduto. In ogni caso, una volta messo tutto a posto e quando la situazione sarà rientrata, la Enardu tornerà con la sua solarità e con i suoi modi di fare allegri e positivi. In tutto ciò, chiaramente, sua sorella Elga è sempre stata al suo fianco e continuerà chiaramente ad esserlo.