T-shirt personalizzate per aziende: come definire il giusto quantitativo da ordinare?

Le t-shirt personalizzate per aziende sono uno strumento per migliorare la pubblicità e la visibilità di un brand

Le t-shirt personalizzate per aziende sono un ottimo strumento di marketing da sfruttare in tantissime occasioni diverse. Da sempre i capi personalizzati con il logo di un’azienda sono considerati importantissimi per poter aumentare la brand awareness e fare pubblicità in modo intelligente e costruttivo.

Oggi per promuovere il business le aziende hanno a disposizione moltissimi strumenti fra cui le t-shirt personalizzate. Definite in passato come dei veri e propri “manifesti con le gambe”, le t-shirt permettono di inviare qualsiasi messaggio e di farlo in tantissimi modi differenti, definendo al meglio il business e potenziandolo.

La t-shirt infatti può trasformarsi in un potentissimo strumento comunicativo portato in giro dalle stesse persone grazie a un approccio che potremmo chiamare human-centered.

Perché scegliere le t-shirt personalizzate

Le t-shirt personalizzate sono scelte da sempre più aziende che apprezzano moltissimo questo strumento di marketing da sfruttare per migliorare la visione e il posizionamento dell’azienda. I vantaggi in questo caso sono davvero tantissimi e tutti da scoprire.

Per prima cosa questo capo permette di esprimersi al massimo e può accogliere qualsiasi messaggio. Una sorta di tela bianca su cui dipingere quello che si desidera, stampando un logo oppure una frase importante. Un modo per dare corpo alle idee dell’impresa e per condividerle in un modo più che evidente.

Da questo punto di vista la t-shirt personalizzata può diventare qualcosa capace di rispecchiare l’azienda e di parlare di essa al mondo. L’abbigliamento brandizzato infatti è l’elemento migliore per condividere valori e visioni del business.

Stampare delle t-shirt personalizzate inoltre è un investimento che nel tempo si può rivelare duraturo e fruttuoso. Garantendo un ritorno di immagine in termine di branding. Il capo rende ben visibile il logo e si può distribuire non solo al team, per creare uno spirito di squadra, ma anche ai clienti durante fiere, eventi e incontri.

Contribuirà così a formare un senso di grande familiarità e di fiducia con i clienti. Da questo punto di vista possiamo pensare alla t-shirt personalizzata come a un biglietto da visita, super accessibile e da distribuire per lasciare a clienti e partner un ricordo indelebile.

Dove trovare t-shirt personalizzate online

Su GedShop si possono trovare tantissime t-shirt personalizzate con una stampa di alta qualità. Il portale da sempre è un punto di riferimento per l’abbigliamento brandizzato grazie a risultati unici e inimitabili. Le t-shirt sono un indumento che si può indossare in moltissime occasioni, proprio per questo da tempo sono diventate anche un elemento per svolgere una efficace promozione aziendale in occasione di manifestazioni, eventi e fiere. Non solo: le magliette sono utili pure come divise per i dipendenti delle imprese.

Sul catalogo del sito ci sono oltre 500 modelli sia a maniche corte che lunghe, per donne, uomo o bambino. Un assortimento vastissimo, per fare una scelta che sia unica e inimitabile. Le magliette si possono creare in pochissimi minuti grazie a un configuratore, senza un minimo di ordine o un sovrapprezzo. Ci sono diverse taglie e colori, mentre l’elemento chiave è la grafica moderna, accompagnata da una stampa serigrafica di qualità.

Le magliette personalizzate diventano così un elemento di marketing facilissimo da ideare e da ottenere a un prezzo economico, con tanti vantaggi e la possibilità di esprimere al massimo qualsiasi concetto.