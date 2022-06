Matteo e Valeria di Uomini e Donne lasciati a causa di un tradimento? Le indiscrezioni (FOTO)

La storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone sembra sia giunta al capolinea, ma i due ragazzi si sono trincerati dietro un rigido silenzio. Il motivo pare risieda nel fatto che tra loro ci sia stato un tradimento.

L’indiscrezione è stata diffusa da alcuni fan dell’influencer Deianira Marzano, che da tempo stanno seguendo le dinamiche di questa intricata vicenda. Ad ogni modo, cerchiamo di capire cosa è successo e cosa c’è dietro.

I rumor sul tradimento tra Matteo e Valeria

Tra Matteo e Valeria c’è stato davvero un tradimento? I due hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne in reciproca compagnia qualche mese fa. Subito dopo, però, hanno cominciato a trapelare sul web delle informazioni alquanto contrastanti sul loro conto. I due non sono mai stati particolarmente affettuosi attraverso i social e non si sono mostrati insieme molte volte. Nell’ultimo periodo, poi, Ranieri è partito per un lungo viaggio in compagnia della sua famiglia e di Valeria nemmeno l’ombra.

I due non si sono mai mandati messaggi pubblici e, soprattutto, non hanno mai parlato della loro relazione su Instagram. Tutto ciò sta conducendo verso un’unica direzione, ovvero, che la storia tra i due sia giunta al capolinea o, forse, non sia mai nata davvero. Come se non bastasse, però, c’è anche chi sta inneggiando alle ipotesi di tradimento. Uno dei due potrebbe aver tradito la fiducia dell’altro implicando la necessità di una separazione.

Il comportamento sospetto dei due ex volti di Uomini e Donne

Per il momento, però, né Matteo né Valeria sono intervenuti sulla faccenda per chiarire se tra loro ci sia davvero stato un tradimento oppure no. Alcuni fan non credono a questa ipotesi, tuttavia, sono convinti che la loro storia sia finita. Il problema, però, risiederebbe nel fatto che i due non sanno come comunicare questa notizia ai numerosi fan che hanno seguito il loro amore con estrema partecipazione.

Adesso Matteo è ancora in giro per l’Inghilterra con i suoi genitori, mentre Valeria si trova nella sua città a condurre la sua vita normalmente. Specie la ragazza, però, è particolarmente assente dai social, in quanto pubblica pochi contenuti anche inerenti la sua vita privata. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se, finalmente, i due racconteranno cosa stia succedendo davvero tra loro. Per molti è un dejà vu di quanto accaduto tra Matteo e Sophie Codegoni.