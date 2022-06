Lilli Pugliese profilo hackerato aggiornamento: cosa è successo e a quanto ammontano le truffe ai fan

Nel fine settimana appena trascorso, Lilli Pugliese ha comunicato ai suoi fan che il suo profilo Instagram è stato hackerato. La situazione, però, è più complessa del previsto in quanto gli artefici di questo gesto hanno avviato delle truffe ai danni dei fan della ragazza.

Attraverso il suo account Instagram, infatti, hanno incentivato persone ad investire del denaro sul web in cambio di promesse del tutto infondate. Diversi utenti, infatti, si sono trovati a perdere ingenti somme di denaro. Vediamo a che punto è la situazione e quali sono tutti gli ultimi aggiornamenti.

Come è stato hackerato il profilo di Lilli Pugliese e i danni delle truffe

In questi giorni il profilo Instagram di Lilli Pugliese è stato hackerato. La giovane, improvvisamente, non è riuscita ad entrare nel suo account e si è trovata costretta ad assistere a delle scene davvero imbarazzanti. La persona che ha preso possesso del suo profilo, infatti, ha cominciato a pubblicare delle Instagram Stories volte a spronare le persone ad investire ingenti somme di denaro su di una piattaforma online.

La promessa era quella si guadagnare fino a 6800 euro in una sola ora investendo un capitale di partenza di 1000 euro. L’hacker in questione ha millantato vincite sicure e zero possibilità di perdita. Alcuni fan di Lilli, credendo che fosse lei a consigliare queste cose, ci sono cascati ed hanno perso molto denaro. Quello è stato il momento in cui sono partite le denunce da cui si è capito che l’account della ragazza fosse stato manomesso.

I provvedimenti dell’ex di Uomini e Donne

Una volta resasi conto dell’accaduto, Lilli ha aperto subito un nuovo profilo in cui ha spiegato la situazione ai suoi sostenitori. La ragazza si è scusata per l’inconveniente ma, purtroppo, non può farci nulla. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è andata subito a sporgere una denuncia, in quanto dietro l’hackeraggio si cela una truffa. Per il momento, però, Lilli Pugliese non è riuscita a prendere possesso del suo profilo hackerato.

La protagonista, però, ci ha tenuto a ringraziare i fan per l’affetto e la vicinanza che le stanno mostrando in questo momento. Inoltre, ha esortato tutti gli utenti di Instagram a non fidarsi mai di queste cose sul web e a non investire mai del denaro su questo genere di siti poiché, nella maggior parte dei casi, si tratta di truffe.