Sonia Bruganelli e Soleil Sorge opinioniste del GF Vip? Cosa è emerso

Nella giornata odierna sono molte le voci che stanno circolando sul web in merito al cast della prossima edizione del GF Vip. Nello specifico, pare che Sonia Bruganelli e Soleil Sorge possano prendere parte al reality show.

In merito alla prima, le voci sono alquanto certe, per quanto riguarda la seconda, invece, ci sono un po’ di incertezze e ambiguità. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso a riguardo.

Sonia Bruganelli riconfermata al GF Vip 7

Grandi novità per quanto riguarda la prossima edizione del GF Vip. Nel cast, infatti, sembra ci sarà sicuramente Sonia Bruganelli e forse anche Soleil Sorge. Partendo dalla prima, in queste ore, il portale TV Blog ha diffuso la notizia secondo cui la moglie di Paolo Bonolis occuperà nuovamente il posto di opinionista del reality show. Ricordiamo che la donna non era molto favorevole a tornare nel programma condotto da Alfonso Signorini. La protagonista avrebbe accettato solo se gli fosse stato offerto questo incarico da sola, senza colleghe.

Ebbene, a quanto pare in parte ci è riuscita. Al suo fianco, infatti, non dovrebbe esserci Adriana Volpe. Quest’ultima era molto propensa a tornare a ricoprire tale incarico, tuttavia, Alfonso Signorini pare non fosse altrettanto entusiasta della cosa, pertanto, la donna sarebbe stata tagliata fuori.

I rumor su Soleil Sorge e le critiche del web

Oltre che Sonia Bruganelli, però, nella prossima edizione del GF Vip pare ci possa essere anche Soleil Sorge. A diffondere questa indiscrezione è stato lo stesso conduttore. Quest’ultimo ha pubblicato un video su Instagram insieme all’influencer in cui ha scritto “Loading”. Cosa starebbero aspettando i due? Secondo molti, il conduttore vorrebbe affidare il ruolo di opinionista a Solei, a, fianco di Sonia Bruganelli.

Altri, invece, ritengono che voglia affidarle il compito di condurre il GF Vip Party. Al momento non ci sono altre informazioni a riguardo. La cosa certa, però, è che il pubblico da casa non è molto entusiasta. In molti, infatti, si sono lamentati per questa decisione, sta di fatto che hanno attaccato il conduttore di dare luogo sempre ai soliti teatrini e di favorire troppo il trash nei suoi programmi. In molti avrebbero voluto vedere volti nuovi nell’edizione numero 7 del reality show di Canale 5. Ad ogni modo, per il momento non vi è certezza a riguardo. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.